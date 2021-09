martes, septiembre 21, 2021

Los Rolling Stones homenajearon al recientemente fallecido Charlie Watts en el video de la canción Living in the Heart of Love, cuyo trailer se ha dado a conocer este martes 21 de septiembre del 2021 y en el que aparece escrita en el cielo la frase “Mi querido Charlie”.

