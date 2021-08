Todas las herramientas de trabajo (de Google, Zoom y otros) que puedes usar gratis

sábado, agosto 28, 2021

Hace semanas que el gigante tecnológico abrió su suite de pago Google Workplace para todo el mundo. Estas son las funciones que te interesan de ésta y otras plataformas. Un interesante artículo de la revista VOGUE

[Google Workspace]https://workspace.google.com/intl/es-419_ar/), la suite de la compañía informática creada para ayudar a las empresas, está disponible para todo el mundo, lo que significa que muchas funciones a las que antes solo se podía acceder mediante pago son ahora gratuitas. Los más de tres mil millones de usuarios de Google en los segmentos de consumo, empresarial y educativo podrán disfrutar de acceso a la experiencia integral de Google Workspace, que incluye Gmail, Chat, Calendario, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Meet y mucho más.

Quizá lo más destacado de la nueva política de Google sea la que ha inspirado el aumento del volumen del teletrabajo. Para abordar los retos de los entornos de trabajo híbridos las Rooms o salas de conversaciones pasarán a denominarse Spaces y estarán disponibles para todos los usuarios. Se trata de un espacio de trabajo colaborativo que hasta ahora era sólo para clientes de Workspace que a lo largo del verano irá implementando nuevas funcionalidad, todas gratuitas, como una nueva interfaz de usuario pensada para optimizar la colaboración de compañeros de trabajo permitiendo que todos vean en la misma pantalla los documentos compartidos sobre los que varias personas están trabajando. Será prácticamente como estar en la misma sala que tus colegas, ya que también indica si están presentes o ausentes y te permite minimizar esa ventana para seguir trabajando en tus documentos.

Cuando Spaces esté disponible se integrará en Gmail y aparecerá en un botón de la barra lateral. Y todo ello reforzando las funciones de seguridad y privacidad en Google Workspace. Para disfrutar de todas estas novedades, es necesario activar Google Chat (en la ventana de configuración de Gmail). “La colaboración no termina en el lugar de trabajo. Hemos optimizado nuestros productos para generalizar la participación, el intercambio y la ayuda mutua desde el principio”, explicó Javier Soltero en la presentación de estas novedades , vicepresidente y director general de Google Workspace. “Nuestro objetivo es ofrecer a los consumidores, profesionales, profesores y estudiantes un enfoque equitativo de la colaboración, sin dejar de proporcionarles una flexibilidad que permita a cada subconjunto de usuarios adoptar su propio enfoque de la comunicación y la colaboración”.

Google no es la única herramienta de trabajo que tenemos a nuestra disposición a la que no sacamos partido. Zoom, la plataforma de videollamadas que lleva arrasando desde antes incluso de que empezara la pandemia, tiene varias utilidades que quizá no conozcas, como la función de activar remotamente el botón de audio o vídeo (https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362673-Requesting-or-giving-remote-control) que ahorraá esos interminables minutos en los que, al principio de la reunión, un participante de una videollamada no consigue comunicarse con los demás. Además de las videollamadas, Zoom cuenta de forma gratuita con Chats, que actúa como un chat interno para comunicarte con todos tus contactos en la plataforma. Zoom está evolucionando para convertirse cada vez más en una plataforma de comunicación unificada, con el vídeo en el centro, y es posible añadir en un único lugar otras funcionalidades (de pago), como Zoom Phone, Zoom Rooms o Zoom Webinar.

Si tienes que elaborar una presentacion, necesitas conocer GoConqur, una app gratuita surgida en el mundo académico que te permite elaborar mapas mentales y fichas técnicas de todo lo que deseas transmitir. Y para ensayar tus intervenciones (y asegurarte de que no te pasas de tiempo, necesitas el intuitivo semáforo de Online Stopwatch. Por último, si tienes que trabajar en equipo y es neesario adjudicar tareas y que todos los miembros sepan qué están haciendo los demás para no duplicar trabajo, necesitas la app gratuita Trello.