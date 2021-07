Protestas en Cuba: cómo vivió la isla “el día después” de las mayores manifestaciones en más de medio siglo

Luego se sabría que al menos una persona murió tras un intenso tiroteo en un barrio pobre de La Habana en las protestas que tuvieron lugar el día después.

Varios cubanos entrevistados por BBC Mundo en tres diferentes provincias comentan que ellos mismos no tenían idea si algo estaba sucediendo a dos cuadras de sus casas.

La falta de información, según dijeron, tenía también otra causa: “Además, no tenemos internet. Hoy no me he podido conectar”.