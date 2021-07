Nuevos requisitos para ingresar a Ecuador ¿Qué pasará en la semana?

domingo, julio 11, 2021

Un nuevo ciclo de vacunación, requisitos para el ingreso al Ecuador y el clima. Toda la información que necesita saber en la semana del 12 al 18 de julio del 2021

Las nuevas medidas para ingresar al país

El Co (COE) Nacional anunció que a partir de las 23:59 de este jueves 15 de julio rigen nuevos requisitos para ingresar a Ecuador. Ahora, los pasajeros que entren al país por vía marítima y aérea ya no deberán presentar una prueba de antígenos. Los viajeros deberán presentar el carné de vacunación contra la Covid-19 con el esquema completo y una vigencia de 14 días; o una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes del viaje, este requisito no excluye a los vacunados.

Además, todos los pasajeros cuyo origen, escala o tránsito sea Brasil e India y sean residentes, ciudadanos ecuatorianos o turistas, deberán someterse a aislamiento preventivo por 10 días en sus domicilios o en cualquier sitio de alojamiento a libre elección y costo del viajero.

¿Quiénes pueden vacunarse esta semana contra la Covid-19?

El Ministerio de Salud Pública anunció que el Plan de Vacunación 9/100 entrará en vigencia este lunes 12 de julio en su Fase 3, denominada como Menor contagio. Entre el 12 y el 18 de julio las personas de entre 48 y 42 años de edad podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Como parte del cronograma de inmunización los adolescentes de 16 a 19 años con enfermedades agravantes también podrán ser vacunados. En la página web del Ministerio de Salud se puede consultar el lugar de vacunación.

En Quito se amplía aforo en cines, restaurantes...

Desde este 12 de julio los restaurantes de Quito podrán operar con el 70 % de aforo y los gimnasios, cines y teatros hasta con el 50%. Según las autoridades municipales, esto permitirá reactivar el sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. Sin embargo, los hospitales consideran que esta flexibilización de medidas incrementa el número de contagios de Covid-19.

Las empresas determinarán quiénes retornan al trabajo presencial

El Ministerio de Trabajo anunció la directriz para el retorno progresivo a las actividades laborales presenciales del sector privado, así como del sector público.

Desde esta semana, los empleadores tendrán la potestad de determinar qué trabajadores, inmunizados o no, deberán laborar presencialmente, siempre que no se contraponga a las disposiciones establecidas en la última versión de la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo y Seguro a las Actividades Laborales Presenciales, aprobada el 29 de junio de 2021 por el Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE). Así lo indica el artículo 4 del Acuerdo Ministerial n.º MDT-2021-214, emitido el viernes 9 de julio.

Clima

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció en su boletín meteorológico lluvias en la región Amazónica y la región Litoral. Se espera que este lunes 12 de julio haya un incremento de las precipitaciones.

En estas regiones persistirán las lluvias de intensidad variable. Debido a la saturación del ambiente existirá con frecuencia presencia de niebla sobre todo en las estribaciones de la cordillera, este fenómeno podría reducir la visibilidad en las vías.