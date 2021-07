Medalla de oro para Ecuador en Juegos Olímpicos con Richard Carapaz

sábado, julio 24, 2021

Richard Carapaz alcanzó la gloria olímpica en el circuito Fuji como remate a una carrera complicada pero brillante con una lección de estrategia y poderío que premió su estilo ofensivo. El triunfo otorga al deporte ecuatoriano su segunda medalla de oro olímpica un cuarto de siglo después de que el marchador Jefferson Pérez, todo un mito del país y del deporte mundial, ganara el metal dorado en Atlanta 1996 y luego una plata en Pekín 2008.

La ‘Locomotora de El Carmelo’, que llegaba a esta cita con el aval de un tercer puesto en el reciente Tour de Francia, aprovechó su estado de forma para engrandecer su palmarés y emocionó a todo Ecuador. El ganador del Giro de Italia en el 2019, por entonces en las filas del Movistar español, tuvo un remate cumbre que arrancó lágrimas a un país que no durmió por verlo en el podio.

El actual corredor del Ineos Grenadiers no ha tenido una trayectoria fácil. Como otros muchos ha estado cimentada en el sacrificio, la constancia y el reto de perseguir un sueño hasta conseguirlo, inculcado por su padre, Antonio Carapaz, transportista de profesión.

Es “un oro que se va a recordar por siempre”, dijo sobre la tercera medalla del deporte ecuatoriano en una cita olímpica. “Es algo increíble, para mí país es algo muy importante, un oro que se va a recordar por siempre, ser parte de ese pequeño grupo de deportistas que lo ha podido conseguir es algo muy grande, que va a quedar en la historia de mi país, de mi vida”, aseguró a la Agencia EFE el recién proclamado campeón olímpico en la pista del Circuito Internacional de Fuji, donde acabó la prueba.

Carapaz llegó en solitario a la meta tras atacar a falta de 5,9 kilómetros del final al estadounidense Brandon McNulty, y estuvo acompañado en el podio por el belga Wout Van Aert, medalla de plata, y el esloveno Tadej Pogacar, bronce.



La medalla del ciclista de El Carmelo (Carchi, Ecuador), es la tercera del deporte ecuatoriano en unos Juegos Olímpicos. Antes que él, sólo otro ecuatoriano había subido al podio olímpico: el atleta Jefferson Pérez, campeón de 20 km marcha en Atlanta96 y plata en Pekín 2008.

Carapaz supo plantearse la carrera a largo plazo, pese a que el ataque del esloveno Tadej Pogacar, doble ganador del Tour de Francia y uno de los favoritos, en la subida del paso del Mikuni, cuando se fue con McNulty y el canadiense Michael Woods parecía el golpe definitivo.

“Era una carrera de resistencia, ha sido muy dura, los dos pasos por los dos puertos eran bastante duro, se ha hecho una selección bastante selecta, se podría decir, era esperar el momento y mira ha salido McNulty, he salido a por él, hemos ido los dos, ha habido una colaboración mutua”, relató el campeón ecuatoriano. Junto a McNulty, Carapaz hizo el último repecho del paso de Kagosaka y la bajada hacia el circuito, en la que fueron ganando diferencia, lo que les dio más moral. “Llegar a tener 40 segundos nos ha motivado más, te ves con 40 segundos, dos corredores, atrás te están viendo, para mí, llegar aquí con estos 20 segundos, he dado el último giro y lo he podido disfrutar”, rememoró.

El ciclista ecuatoriano dio el último golpe para la victoria a 5,9 kilómetros de la meta, justo antes de entrar en el circuito de velocidad, cuando atacó a su compañero de escapada, el estadounidense McNulty, que no pudo seguir su ritmo.”A falta de seis kilómetros sabíamos que había un kilómetro y medio que era muy duro, era simplemente más que atacar, continuar. McNulty creo que venía del cuello, simplemente he continuado y he llegado”, explicó Carapaz.

Emocionado, con brillo en los ojos, la medalla de oro al cuello el un ramo de flores en las manos que acaba de recibir en el podio, Richard Carapaz recordó en conversación con EFE los esfuerzos que ha realizado en su carrera ciclista, en la que cuenta con un triunfo en la general del Giro de Italia de 2019, el tercer puesto del Tour de Francia 2021 y el Tour de Suiza 2021.