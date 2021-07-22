Leslye Ojeda de la USFQ participará en los Juegos Panamericanos Juveniles

jueves, julio 22, 2021

Es campeona nacional de ciclismo de pista y ruta y tiene varias participaciones en competencias internacionales, campeonatos y Juegos Panamericanos. También forma parte de la Selección de Triatlón de la USFQ

Tiempo de lectura: 2 minutos

Leslye Ojeda es estudiante de Marketing y Administración de Empresas de la USFQ. Comenzó a incursionar en el ciclismo desde el 2016, antes de ello practicaba patinaje de velocidad y atletismo, pero desde que descubrió el mundo del ciclismo no ha dejado este deporte.

“Mi primera competencia fue el Campeonato Nacional Juvenil, donde participé sin tanta preparación, pero con muchas ganas y luego de terminar el mismo, supe que había elegido el deporte correcto para mí”, comenta Leslye al Portal de Noticias USFQ. “Desde ese momento, me preparé adecuadamente y un año más tarde pude formar parte de la Selección Nacional en el Campeonato Panamericano Juvenil en México”.

En competencias nacionales, la deportista de la USFQ, se ha podido consagrar como campeona nacional de pista y ruta. “Ahora me preparo para poder formar parte de la selección que representará al país en los I Juegos Panamericanos Juveniles, que se realizarán en Cali, Colombia, en el mes de noviembre”, añade al comentar sobre su próximo desafío.

En su vida estudiantil, Leslye tomó la decisión de “estudiar en la Universidad San Francisco de Quito, ya que no dudaba de que esta es la mejor universidad del país y en la cual podría formarme como una excelente profesional en la carrera que decidí estudiar: Marketing. Comencé a estudiar mi carrera en 2017, me encantaron los métodos de enseñanza y el ambiente de la universidad”.

Últimas competencias en las que ha participado Leslye en 2021:

Campeonato Nacional de pista, Quito:

Oro Scratch

Oro Persecución por equipos

Oro Madison

Plata Puntos

Bronce Persecución individual

Campeonato Nacional de ruta, Ibarra:

Oro contrarreloj

Oro ruta

Campeonato Panamericano Élite de Pista. Lima, Perú:

4 lugar Persecución por equipos

9 lugar Eliminación

En su paso por la USFQ, también tuvo la oportunidad de unirse a la selección de Triatlón de la USFQ y representar a la universidad en distintas competencias como fue el Ironman de Manta y distintas Válidas Nacionales.

“Quiero agradecer tanto a Agustín López, mi entrenador de Pichincha y a Mario Valero, mi entrenador de la USFQ, que han sido parte de mi proceso y mis logros. Ahora puede decir con orgullo que me gradué en la mejor universidad del país y disfruté mucho el proceso. Todavía me falta terminar mi segunda carrera, Administración de Empresas, en donde tendré la oportunidad de volver a la universidad de forma presencial, después de haber terminado varios semestres en línea debido a la pandemia”, resalta Leslye Ojeda en su agradecimiento a quienes han formado parte de su crecimiento como deportista.