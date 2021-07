Cuatro trucos para que nadie sepa las páginas que visitas en internet

domingo, julio 11, 2021

Borrar el historial, navegar de incógnito o cambiar de buscador son algunos de los trucos que puede emplear

Si compartes ordenador con otras personas, es posible que en alguna ocasión te haya preocupado que alguien ‘fisgue’ en tu historial de navegación y consulte los sitios web en los que entras. Para evitarlo, existen una serie de trucos muy sencillos que le permitirán navegar sin preocupaciones y sin que nadie, a parte de usted, conozca los dominios en los que ha entrado.

Borra el historial

Esta es, sin duda, la medida más empleada por los usuarios para evitar que alguien consulte sus búsquedas. En caso de que utilice Google como motor y quiera llevar a cabo esta operación, tan solo tendrá que abrir la plataforma y pulsar en el icono con forma de tres puntos en vertical que puede ver en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, deberá hacer ‘click’ en ‘Historial’ y en ‘Borrar datos de navegación’.

Allí encontrará varias opciones de borrado. Puede optar por eliminar los datos de navegación de la última hora, la última semana, el último mes o desde siempre. También puede configurar la funcionalidad para seleccionar, en detalle, la información que quiere que desaparezca.

Navega en incógnito

Otro de los medios más empleados por los usuarios para no dejar rastro de su uso de internet. «Es mejor que navegues en modo incógnito antes de ver vídeos privados para ahorrarte luego un bochorno. De hecho, algunos navegadores, como Yandex.Browser, te lo sugieren si abres un sitio pornográfico. Al activar el modo incógnito, tu navegador no almacena ni las cookies ni el historial de navegación y tu familia no verá esas sugerencias en la barra de direcciones», explican desde la agencia de ciberseguridad Kaspersky.

Para emplear esta funcionalidad en Google, el usuario simplemente tiene que abrir la pestaña con forma de tres puntos en vertical alojada en la esquina superior derecha del navegador y pulsar sobre la opción «Nueva ventana de incógnito».

Cambia de buscador

Una parte importante del negocio de Google está relacionado con la publicidad que se muestra en el navegador en base a los hábitos del usuario. Incluso si se deshabilitan las ‘cookies’ de los sitios que se visitan, la plataforma cuenta con herramientas para que esta información no se le escape. Una buena opción, para aquellos que quieran mejorar la privacidad de sus datos, pasa por utilizar un buscador más respetuoso con la información del internauta.

En este sentido, DuckDuckGo es una de las mejores plataformas disponibles, ya que no guarda el historial de búsqueda de quien lo emplea. Además, desde su página puntualizan que no rastrean la información, «ni navegando en modo incógnito ni navegando sin él». Algo que impide, a su vez, que el internauta reciba cualquier tipo de anuncio personalizado.

Usa una conexión segura

Emplear una conexión segura es otra de las herramientas a tener en cuenta para aquellos que sean más celosos de su intimidad. Y es que, no solo las personas que comparten dispositivo y los buscadores tienen acceso a los datos de navegación. Estos también están disponibles para los proveedores de servicios de internet; es decir, la compañía que le da acceso a la red.

El empleo de una conexión segura, que se puede adquirir a través de operadoras o compañías de ciberseguridad, le servirá para cifrar sus datos de navegación y que nadie pueda acceder a los mismos. Esta herramienta también resulta beneficiosa a la hora de prevenir posibles estafas y ataques por parte de los ciberdelincuentes.