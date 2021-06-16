Las estrellas del fútbol contra las marcas famosas

miércoles, junio 16, 2021

Dos de las marcas de bebidas más conocidas del mundo han sentido las ondas virales causadas por simples gestos de las estrellas del deporte más populares del orbe. El jugador del Manchester United Plc Paul Pogba retiró el martes una botella de cerveza sin alcohol Heineken NV durante una conferencia de prensa de la Eurocopa, en la que representa a Francia.

El centrocampista, abstemio, pareció imitar la acción del delantero de portugués Cristiano Ronaldo, quien el lunes cambió una botella de Coca-Cola por agua, en un vídeo que fue ampliamente difundido en las redes sociales.

La acción de Pogba se produjo apenas horas después de que Heineken bromeara en Twitter sobre la preferencia de Ronaldo por el “agua”.

El episodio pone en tela de juicio la idoneidad de ciertas marcas como patrocinadoras del deporte profesional, al tiempo que destaca la creciente influencia de deportistas individuales cuyas acciones llegan a enormes audiencias a través de las redes sociales.

“Ronaldo tiene 299 millones de seguidores solo en Instagram, y un desaire puede mover fácilmente los precios de las acciones”, dijo por correo electrónico Keith Temperton, operador de Forte Securities. “Aun así, el impacto de estas cosas tiende a ser breve”.

Las acciones de Coca-Cola cayeron aproximadamente en línea con el índice S&P 500 tras la conferencia de prensa de Ronaldo, y el miércoles retrocedían en Nueva York. Las acciones de Heineken se desmarcaron del desaire y llegaron a subir un 1,7%.

“Todos tienen derecho a sus preferencias de bebida”, dijo un portavoz de la UEFA por correo electrónico, y agregó que a los jugadores en las conferencias de prensa se les ofrece agua, junto con Coca-Cola Zero Azúcar. “Respetamos plenamente la decisión de todos cuando se trata de la bebida que eligen”, dijo un portavoz de Heineken. No fue posible contactar a Coca-Cola para formular comentarios.

