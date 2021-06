Diego El Cigala, detenido por violencia de género

jueves, junio 10, 2021

Diego el Cigala tiene una carrera de más de 25 años en la música, con aproximadamente doce producciones discográficas que han recibido nominaciones a los Grammy y discos de platino...

La Policía española detuvo en un hotel de Madrid al cantaor flamenco Diego El Cigala por un presunto delito de violencia de género. El arresto, según La Vanguardia, se produjo en torno a las 22:00 horas en el hotel Catalonia Atocha, muy próximo a la estación de tren de Madrid.

Los supuestos hechos de los que se le acusa tuvieron lugar en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, según fuentes policiales. Tras ser detenido, el artista fue trasladado a la Comisaría del Centro de la ciudad. A lo largo de las próximas horas pasará a disposición judicial por un presunto delito de malos tratos. El juez decidirá en ese momento si envía a El Cigala a prisión provisional o lo pone en libertad con algún tipo de cargos.

No es la primera vez que el cantante es detenido por la Policía. Ya fue condenado en 2014 por amenazar a una azafata a la que tuvo que acabar compensando económicamente.

El cantante entregó a la mujer una bolsa con un traje para que lo guardara. La azafata le contestó que en dicho avión no había armarios y le indicó que podía colocar el traje en el compartimento situado encima de su asiento. “En un tono tremendamente exaltado y agresivo”, comenzó a proferir expresiones contra la azafata como “eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza”, según los hechos probados.

Hace poco menos de un mes, el cantaor volvió a ser noticia por otro tema distinto a su música. Más concretamente, por un leve accidente de tráfico en el este de República Dominicana, donde su vehículo colisionó con un coche fúnebre.

