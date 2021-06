martes, junio 15, 2021

«Marvel’s Guardians of the Galaxy» (Guardianes de la Galaxia), el esperado juego de acción inspirado en esta franquicia de superhéroes del universo Marvel, llegará a las consolas PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One, a PC y a streaming con GeForce NOW el próximo 26 de octubre.

