Las 15 características que tienen en común las parejas que más duran

domingo, mayo 2, 2021

No idealizar el amor, ser flexibles y saber perdonar son algunas de las claves para que una relación de pareja triunfe

¿No notas que cada vez son más las parejas que rompen? Que si esta situación, la del Covid 19, les ha hecho conocer sus prioridades; que si la convivencia se hace insostenible; que si buscan cosas diferentes… En definitiva, las rupturas están a la orden del día y surge la misma pregunta: ¿qué hacen aquellos que llevan tanto tiempo juntos y no se cansan? Pues la respuesta, nada del otro mundo, está al alcance de todos: simplemente hay que amoldar las prioridades de ambas partes para que todo fluya, buscando los mismos objetivos dentro de la relación.

Lara Ferreiro, psicóloga experta en terapia de parejas y sexualidad, en una entrevista para la ABC, nos da 15 consejos para que las relaciones, en este caso amorosas, duren más tiempo.

1. Haber elegido a la persona por las razones correctas y no por las equivocadas

Hay un estudio que cuenta que hay personas que están juntas o se casan por la presión social, por el físico o porque no quieren estar solos, pero no porque realmente esa persona les guste de verdad. Plantea Lara Ferreiro que para que una relación sea duradera hay que enfocarse en estar en una isla desierta: ‘Si no tuvieras a tus amigos y familia en esa isla desierta, si no solo a tu pareja, ¿te irías con él a esa isla desierta durante años? Si la respuesta es negativa seguramente no deberías estar con esa persona y significa que no te gusta él, sino lo que representa, su estatus, físico (algo que con los años se va)….’

2. No idealizar las expectativas del amor

Asegura la psicóloga que las expectativas románticas idealizadas no funcionan, sino que tienen que haber aspectos reales. Además, cuenta que las decisiones no se pueden tomar en la fase 1 del enamoramiento sino pasado un tiempo porque cuando todo se lleva a cabo en la fase de idealización se está en una nube de felicidad y esta burbuja puede pincharse pasado unos meses o años.

3. Haber respeto y nada tóxico

Si no hay respeto, la comunicación falla, hay disgusto, enfados e incluso infidelidades. Ambos tienen que sentirse libres.

4. Haber comunicación

Es fundamental que haya peticiones, saber pedir lo que se necesita, decir si se está o no feliz… No sirven las creencias de encontrarnos mal y esperar que nuestra pareja lo adivine y nos de lo que necesitamos. Nadie lee la mente, por lo que si se quiere un abrazo deberíamos pedirlo, cuenta Lara Ferreiro.

5. Felicidad individual

Hay que ser feliz por ti mismo, aunque se tenga pareja y familia, la felicidad de uno mismo es primordial.

6. Espacio individual

La experta diferencia tres espacios: nuestro espacio, su espacio y mi espacio. «Para estar el resto de nuestra vida con alguien hay que respetar los espacios individuales tanto dentro como fuera de casa. Hay que llevar a cabo nuestros ‘hobbies’, ver a amigos, viajar…», indica.

7. Ser flexibles

Es fundamental la flexibilidad porque si uno se vuelve muy rígido con los defectos del otro no va a haber adaptabilidad.

8. Saber elegir las batallas

Hay dos tipos de parejas: aliadas y enemigas. Las aliadas discuten de manera sana y llegan a acuerdos y negociaciones mientras que los enemigos se pelean por tonterías y a todas horas. «A veces no compensa hacer una discusión de según qué cosas», alerta Lara Ferreiro.

9. Controlar los semáforos emocionales

Como ocurre con un semáforo normal, hay verde, naranja y rojo. El verde es que estamos felices, naranja es que nos empezamos a cabrear y rojo es que estallamos. La clave está en sentirnos en el naranja y saber dejar en empate la discusión. A veces solo es cuestión de que dejar pasar las horas, comenta la especialista en psicología.

10. Saber perdonar

Las personas que tienen rencor harán imposible la convivencia, y las pequeñas cosas hay que saberlas perdonar mediante un diálogo de ambos.

11. Identificar los lenguajes del amor

Aprender el lenguaje del otro y que nuestra pareja conozca el nuestro. Estos son los lenguajes del amor: contacto físico, palabras, tiempo de calidad, regalos y actos de servicio.

12.Desprecio, actitud defensiva y actitud evasiva

No a los jinetes del apocalipsis del amor: Hay cuatro: crítica, desprecio, actitud defensiva y actitud evasiva. Si se sacan a relucir puede hacer que la relación peligre.

13. Cultivar el sexo

Tal como aconseja Lara Ferreiro, hay que hacer las «horas rojas» un mínimo de dos horas a la semana.

14. Reglas flexibles

Las tareas deben ser 50% y 50%. Uno saca la basura, otro limpia el cuarto de baño…

15. Tiempo de calidad

Fundamental. Hay que tener tiempo de ocio fuera de la casa para conectar, como salir a tomar algo, ir al teatro, hacer viajes…