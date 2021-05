El gobierno cambia de timón, lo que pasará en la semana

domingo, mayo 23, 2021

El Gobierno colombiano reabrió sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, cerradas hace 14 meses para impedir la propagación de la pandemia de la covid-19 que en ese entonces apenas empezaba en el país...

La semana estará marcada por la posesión del Presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional con un aforo limitado para cumplir las medidas de bioseguridad decretadas para mitigar la propagación del Covid-19, con una mala noticia para quienes entraron en mora con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque a partir de junio comenzarán los juicios por la cartera vencida.

La despedida de Lenín Moreno

Una vez que entregue la banda presidencial a Guillermo Lasso Mendoza y se retire de la Asamblea Nacional, este 24 de mayo, el mandatario saliente, Lenín Moreno Garcés, tendrá un almuerzo de despedida con su familia y sus colaboradores. “No me gusta mucho pensar en el futuro, me gusta esperar todo como venga -dijo sobre su futuro en la vida pública en una entrevista con diario El Universo-. No me gusta tampoco hacer promesas porque en el momento en que uno lo hace, por alguna razón, las cosas no salen bien… o no hay plata para cumplirlas”.

La llegada de Guillermo Lasso

Alfombras, sillas Tiffany que irán vestidas de blanco, flores, cámaras y tarimas serán colocadas en al menos cinco espacios en la Asamblea Nacional para la ceremonia de investidura del cuadragésimo séptimo presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, este 24 de mayo. El aforo para los invitados fue ajustado al 30% al igual que el tiempo de permanencia en el edificio para cumplir las medidas de bioseguridad dictadas para mitigar la propagación del Covid-19.

La ratificación de la comandante general de la Policía

El presidente electo Guillermo Lasso Mendoza, ratificó a la generala Tanya Varela como comandante general de la Policía Nacional a partir de este 24 de mayo, un cargo para el que fue designada recientemente por el presidente saliente Lenín Moreno. Lasso y Varela mantuvieron una reunión privada en la que el mandatario le reiteró su deseo de que continúe al frente de la institución Policial.

La Ley de Protección de Datos Personales

Uno de los últimos actos del Presidente saliente, Lenín Moreno, fue el envió de la Ley de Protección de Datos Personales en el país la publicación al Registro Oficial, con el objetivo de blindar la información privada de los ecuatorianos y que deberá estar publicada esta semana. Según Moreno, el 78% de los trámites personales que se realizan son digitales, por ende ahora la Ley protegerá toda la información que sea de uso personal para evitar una violación a la intimidad.

El puente Rumichaca

Ecuador mantendrá cerrada su frontera con Colombia, que la semana pasada reabrió unilateralmente su paso. “Ante la decisión del Gobierno de Colombia sobre la apertura unilateral de las fronteras, el Ecuador ratifica que sus fronteras terrestres se mantendrán cerradas hasta que ambos Gobiernos, de manera coordinada, traten los parámetros para la reapertura ordenada, gradual y segura”, dijo el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata.

La apertura de fronteras

El gobernador colombiano del departamento de Norte de Santander, Silvano Serrano, ha anunciado que la frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada por la pandemia de Covid-19, reabrirá el 1 de junio, en el marco de la “reactivación económica biosegura” de la frontera y ha especificado que el Ministerio de la Protección Social colombiano colaborará para garantizar que se cumplan todos los protocolos de seguridad en el ingreso de ciudadanos venezolanos y colombianos a Colombia.

Lo que queda de Tame

El 23 de abril pasado terminó el plazo para la liquidación de la aerolínea, una herencia para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Roberto Córdova, quien estaba a cargo de la liquidación de la aerolínea, dice que serán las nuevas autoridades las que deberán dar los nuevos lineamientos para su cierre definitivo. La firma de la escritura está a la espera de que el Ministerio de Obras Pública reciba los activos que quedan, como los aviones.

Las coactivas del Biess

Entre febrero del 2020 y marzo del 2021 se han sumado 9.577 operaciones crediticias hipotecarias en mora por más de 60 días con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). El número de créditos hipotecarios que tienen más de 60 días en mora pasó de 15.027 en febrero del 2020 a 24.604 en marzo del 2021. La cartera vencida acumulada en ese mismo periodo cambió de $ 590 millones a $ 833,8 millones, un incremento del 29,2%.

A partir de esta semana, los deudores tienen la opción para ponerse al día en el pago de los créditos hipotecarios con una renovació, refinanciamiento o reestructura, siempre y cuando demuestren que cuentan con los ingresos necesarios verificables que permitan cancelar las cuotas de la obligación hasta 25 años. Desde junio comenzarán los juicios que pueden derivar en coactivas.

Richard Carapaz y los Juegos Olímpicos

El carchense, Richard Carapaz, que se prepara para los Juegos Olímpicos en Tokio 2021, mostró la indumentaria oficial con la que representará a Ecuador en las olimpiadasque estará disponible en la tienda oficial de Carapaz para que todos los aficionados puedan adquirirla. Previo a su debut en la cita olímpica participará en el Tour de Francia desde el 26 de junio al 18 de julio.