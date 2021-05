Con la pandemia aprendimos a valorar más el trabajo de las madres en el hogar

sábado, mayo 8, 2021

El confinamiento y el Covid-19 ha restringido la celebración en un día tan especial como de la Madre, no así las ganas de festejar y recordar a las mujeres que deben combinar las tareas de ser mamá, profesionales y hasta muchas veces jefas del hogar. Hace ya un tiempo, Françoise Dolto, psicoanalista francesa, publicó un libro donde asegura que no existe el famoso instinto maternal. Nada viene garantizado por el instinto, que nos indique cuándo un bebé llora de hambre, de frío, de dolor o de soledad. No nacemos madres. Nos hacemos. Aquí algunas reflexiones de las madres y docentes de las universidades más importantes del país

Día de la madre - Daysi García | UTPL

Ver este vídeo en YouTube











