¿Alquilar o comprar una casa? 3 expertas responden al eterno dilema financiero

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDO VIVIR DE ALQUILER?

“En realidad, comprar una casa no es ni bueno ni malo”, explica otra de las expertas, Francisca Serrano Ruiz, autora de De funcionaria a millonaria (Espasa). “La vivienda solo pasa a ser un activo si realmente la alquilas y obtienes dinero por ella. En caso contrario, la vivienda donde habitas es solo un pasivo”, desarrolla la experta en una reflexión que viene a tranquilizar a aquellas personas a las que no les salen los cálculos. Si con esa vivienda no vas a hacer nada más que vivir en ella, quizás no sea tan acuciante tenerla en propiedad. “Vivir de alquiler tiene unas ventajas claras”, continúa Serrano Ruiz. “Se puede cambiar de sitio tantas veces como se desees. No pagas impuestos, ni seguros, ni hipotecas, ni gastos de comunidad en la mayoría de los casos”.

Al respecto Natalia de Santiago añade que “alquilar nos permite también diversificar más nuestras inversiones y destinar nuestros ahorros a otras cosas que pueden ser más rentables que una vivienda, que en realidad es una inversión muy poco líquida”.