Talento sénior: cómo encontrar trabajo después de los 55

En esta búsqueda de empleo también resultan muy útiles algunas de las nuevas funcionalidades que LinkedIn ha ido desarrollando en los últimos meses, como la posibilidad de descargar tu CV a través de un código QR o activar el sello ‘Open to work’, una nueva opción no exenta de dudas. “’Open to work’ es una iniciativa muy enfocada a EEUU, donde la gente encadena muchos proyectos y esto no es algo mal visto”, apunta Cèlia. “En España está considerado como algo más negativo, Aademás la cultura mediterránea estigmatiza en cierto modo el hecho de estar en paro. Pero según datos de LinkedIn las personas que tienen ‘Open to work’ activo tienen un 40% más de visitas de reclutadores. Si te urge encontrar trabajo, ¿por qué no usarlo?”.

“No es un estigma estar en paro”, añade Toni. “De hecho es algo que tienes que contar a todo tu entorno para que ellos puedan ayudarte. Cuanta más gente lo sepa, más personas podrán ayudarte”.

“La generación de las canas tiene en su poder armas inéditas para cambiar el mundo y ha empezado a usarlas”

LA IMPORTANCIA DE SEGUIR FORMÁNDOSE

Si en estos meses hemos aprendido a marchas forzadas a usar y desenvolvernos con toda la soltura del mundo en Zoom, Teams o Google Meets, ¿por qué se nos van a resistir otras herramientas?. “Igual que aprendimos a pasar de una máquina de escribir a un ordenador, podemos adaptarnos a lo que venga ahora”, apunta Cèlia. Y es que la adaptación y la formación constante son las claves fundamentales para resultar competitivo a cualquier edad.

“La formación ha cambiado mucho”, desarrolla la consultora. “Antes teníamos una etapa formativa (hasta los 25 años aproximadamente), luego venía la etapa productiva y finalmente nos jubilamos. Esto ha cambiado, la formación ya no puede dejarse como una etapa inicial. Cada día tenemos que poner algo más en nuestra mochila. Además de LinkedIn Learning, resulta muy útil leer los artículos que comparten nuestros compañeros y contactos, comentarlos, hacerles preguntas.. La interacción es clave”.

“Todos los días deberíamos preguntarnos, ¿qué he aprendido hoy?”, reflexiona Toni. “Si la respuesta es ‘nada’ tenemos a nuestra disposición infinidad de recursos gratis en internet: vídeos de Youtube, podcast… Nunca hay que dejar de seguir aprendiendo”.

