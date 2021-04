Lasso tiende puentes a la oposición para integrar el nuevo Gabinete

jueves, abril 15, 2021

El Presidente electo Guillermo Lasso afirmó que incluirá en su gobierno a integrantes de otros bloques políticos, indígenas y hasta sus adversarios ideológicos para cumplir su ofrecimiento de construir un país donde exista el diálogo.

Lasso aseguró que la disposición de incluir en su equipo de trabajo personas que correspondan a otras tiendas políticas y que inclusive hayan estado en una situación de adversarios políticos.

El analista y consultor catedrático de la Universidad Andina, Gustavo Isch, dijo a The Associated Press que la intención de Lasso “es sensata, madura, adecuada, porque el país no da para más enfrentamientos y división de las que se ha soportado durante 14 años. También es la certeza de que el gobierno no puede salir de la crisis por sí solo y debe contar con el apoyo de otros protagonistas y de otras fuerzas”.

Para el próximo lunes está prevista una primera reunión entre Lasso y Moreno con miras al traspaso del poder. Con el acompañamiento de Naciones Unidas, el Gobierno del presidente actual, Lenín Moreno, avanza en la transición del poder a su sucesor.

“Ningún tema coyuntural es más importante que el proceso de vacunación y combate al Covid”, dijo en una entrevista con Efe el ministro de Trabajo y encargado de la transición, Andrés Isch, al advertir que la vacunación está íntimamente ligada a la economía, en particular por la urgencia de reactivar los sectores productivos y restablecer las redes de bienestar social.