Exfoliantes: ¿son necesarios para la piel?

sábado, abril 24, 2021

La exfoliación contribuye a la renovación celular y aumenta la eficacia de los tratamientos posteriores, pero hay que saber realizarla y elegir el producto adecuado

La exfoliación se convierte en ritual imprescindible para eliminar la piel muerta y conseguir una piel suave y perfecta, sin embargo, Anna Alocén, licenciada en Ciencias Químicas, Máster en Dermofarmacia y Cosmetología y responsable de formulaciones cosméticas de Inner Entreprises (creadora de la firma The Essentials) afirma, en un artículo publicado por ABC, que los clásicos exfoliantes con gránulos no son los únicos que existen y de hecho cada vez es más habitual encontrar exfoliantes químicos y enzimáticos, que son más suaves. Aunque la piel se exfolia de forma natural, con el paso de los años este proceso se ralentiza. Las células muertas se depositan sobre la superficie de la piel y esto provoca una piel seca, con poros obturados.

¿Qué beneficios tiene la exfoliación para la piel?

Los exfoliantes ayudan a eliminar las células muertas para una piel más perfecta. Según Anna Alocén ‘la exfoliación previene la aparición de la piel seca, ayuda a conseguir una piel uniformey evita la obturación de los poros que provoca la aparición tanto de puntos negros como de granos. Básicamente sirve para tener una piel con una apariencia sana y jugosa. Otro beneficio es el aumento de la eficacia de los productos. Exfoliando conseguimos eliminar las células muertas que pueden llegar a formar una barrera e impedir el correcto funcionamiento del producto sobre la piel’.

La dermatóloga Cristina Eguren, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología y directora médica de la Clínica Eguren, añade dos beneficios más ‘la exfoliación contribuye a una correcta renovación celular y disminuye el riesgo de sobrecrecimiento del Demodex folliculorum, un ácaro que forma parte de la flora cutánea y que es una de las principales causas de piel sensible, intolerante, reactiva o con rosácea’.

La doctora apunta a que ‘todas las pieles, incluso las más sensibles, pueden beneficiarse de una correcta exfoliación. Tradicionalmente se ha recomendado evitar la exfoliación en pieles sensibles al considerarlo agresivo en este tipo de pieles. Personalmente considero que esto es un error y las pieles sensibles pueden beneficiarse de una correcta exfoliación física que ayudará a evitar el exceso de Demodex’.

De la misma opinión es Anna Alocén que explica que ‘todo tipo de pieles son aptas para exfoliarse, pero no todos los tipos de exfoliación son compatibles con todos los tipos de pieles. Las pieles sensibles deberían exfoliarse con un exfoliante suave, como puede ser el ácido láctico, que aporta exfoliación e hidratación al mismo tiempo. En el caso de tener una enfermedad en la piel se debería consultar siempre con un dermatólogo’.

Tipos de exfoliantes y cuál elegir para cada piel

Para que la exfoliación resulte beneficiosa para la piel, la clave está en conocer todos los productos y saber cuál es el más aconsejable según el tipo de piel.

Según nos explica la doctora Cristina Eguren existen dos tipos de exfoliantes de uso domiciliario: ‘los físicos o mecánicos que son los denominados scrubs, productos con micropartículas que se aplican masajeando sobre la piel humedecida. Ejercen un efecto de arrastre y estimulación mecánica de la piel’. Y ‘los químicos o enzimáticos: productos en forma de mascarilla, tónico, loción o crema que se aplican, se dejan actuar unos minutos y generalmente se retiran. Ejercen una actividad de exfoliación química sobre la piel’.

Anna Alocén comenta que ‘los más suaves son los exfoliantes químicos o enzimáticos, como pueden ser los AHA (alfahidroxiácidos como el ácido glicólico), el ácido láctico, las enzimas, etc, que reaccionan con las células muertas y promueven su eliminación. Los exfoliantes químicos generan rechazo en algunos consumidores que no están seguros de usar ácidos sobre su piel por ser una sustancia química. Los exfoliantes enzimáticos trabajan con un mecanismo similar a los químicos, pero son las enzimas las que realizan la exfoliación. Son más suaves, más fáciles de usar y aptos para la mayoría de pieles’. Por su parte, los exfoliantes físicos o mecánicos que son los que tienen gránulos o micropartículas que pueden ser de semillas de frutos, azúcar… presentan algunas desventajas según la experta: ‘los consumidores son los que ejercen la presión durante la exfoliación y muchas veces no es la adecuada o es demasiado fuerte y provoca irritaciones o pequeñas heridas en la piel, y además son difíciles de eliminar’.

Por otra parte, la doctora Cristina Eguren recuerda que en la consulta médica también se pueden realizar procedimientos que promueven la exfoliación de la piel: ‘hydrafacial combina exfoliación física o mecánica con exfoliación química, microdermabrasión es exfoliación física y peeling químico es exfoliación química’.