Cómo entrenar sin sudar (casi) o por qué este es el ejercicio que necesitas para ponerte en forma

domingo, abril 25, 2021

Destierra prejuicios, el taichi es la disciplina perfecta para ponerte en forma, trabajar la fuerza y el equilibrio o ganar flexibilidad al tiempo que liberas tensiones, un interesante artículo de la Revista VOGUE

¿Quieres ponerte en forma, pero no te va mucho lo de sudar la camiseta? El taichi es lo tuyo. No te confundas por sus movimientos lentos y pausados. El taichi es un ejercicio (bastante completo) que trabaja todo el cuerpo. Es, además, un arte marcial. Amena y agradable, esta disciplina cuerpo-mente es tan beneficiosa como el yoga para ponerte en forma. Y aunque parezca que no te mueves, en el taichi se realiza un trabajo profundo.

“En apariencia el taichi es un ejercicio suave de movimientos lentos y fluidos, y precisamente esa lentitud es uno de los factores que hacen que su práctica sea tan saludable y tenga innumerables beneficios. Pero esto puede ser solo lo que se ve desde fuera, porque se puede realizar a muy diferentes niveles de exigencia e incluso practicando las formas lentas se puede sudar”, afirma Bruno Tombolato, director general de Shaolin Cultural Center Argüelles, centro asociado a Urban Sports Club. Estas formas lentas, prosigue, son solo una parte del entrenamiento y es lo que busca la mayoría de las personas cuando se acercan al taichi, “pero el entrenamiento de esta disciplina también incluye formas de ejecución rápida con fajing (explosión de energía) además de armas como sable y espada”. El experto nos ayuda a poner algo de luz sobre esta disciplina que tiene mucho que aportar al bienestar.

Sí, es un entrenamiento

Cuando practicamos esta actividad ponemos en juego todo el sistema locomotor del cuerpo, utilizamos un gran número de músculos y tendones, desarrollamos el equilibrio, coordinación, propiocepción, etc. Una de las cualidades del taichi es que cada practicante puede adaptar el nivel a su condición física y objetivos a conseguir. Es más, puede llegar a ser un ejercicio muy exigente.

Un arte marcial al alcance de todos

Nació como un arte marcial en China y se creó para defenderse en la lucha cuerpo a cuerpo, el resto vino después. Se observó que aquellos que entrenaban taichi mejoraban su salud y los que estaban enfermos se curaban, de ahí ese aspecto terapéutico tan importante y que sea lo que buscan la gran mayoría de los practicantes en la actualidad, pero no debemos olvidar el origen marcial si queremos practicar un buen taichi. Sabrás cómo defenderte y neutralizar al agresor.

Trabaja la conexión cuerpo-mente

Es una práctica holística en lo que respecta al cuerpo-mente y estos están unidos por la respiración. Durante el entrenamiento de taichi el cuerpo se va a relajar mientras la mente estará muy concentrada y todo esto se realiza al compás de la respiración. El taichi te permite focalizar tu atención en la postura del cuerpo, en los movimientos y las sensaciones, por lo que resulta un excelente ejercicio de mindfulness.

Beneficios en cuerpo….

“Muy pronto vamos a obtener resultados en el sistema circulatorio (tensión arterial), sistema digestivo (estimula la función intestinal, mejores digestiones), sistema nervioso (estrés, ansiedad, dolores de cabeza, insomnio, fibromialgia), sistema respiratorio (asma, aumento de la capacidad pulmonar, mayor aporte de oxígeno al cerebro), sistema locomotor (potencia la fuerza, flexibilidad, equilibrio, coordinación, fortalece las articulaciones y mejora su movilidad)”, asegura el experto.

Asimismo, según la Harvard Medical School, el taichi ofrece un alivio significativo del dolor de espalda, cuello, artritis y fibromialgia. Además, son unos ejercicios biomecánicamente eficientes, que requieren un mínimo esfuerzo.

… Y alma

A nivel mental, ayuda a un mejor control de las emociones, autoconocimiento, concentración, memoria, etc. De hecho, según la Harvard Medical School, el 82% de los estudios muestran que con la práctica del taichi hay una mejoría significativa del estado de ánimo y una reducción de la ansiedad, presentándose también como un un tratamiento eficaz para la depresión. Y no solo eso, sino que, dicen, ha demostrado que ayuda a reducir el deterioro cognitivo relacionado con la edad e incluso a ralentizar la demencia.

En definitiva, concluye Bruno Tombolato, la práctica de taichi promueve una mejora en la calidad de vida tanto a nivel físico como mental y espiritual logrando un estado de bienestar general y paz.

Destierra prejuicios

Es muy común pensar en los efectos del taichi como el objetivo, y es cierto que en la actualidad es lo que se busca, pero si quieres practicar un buen taichi y que esos efectos sean considerables debes ir más allá. “no debemos conformarnos con relajarnos, meditar, respirar”, puntualiza Tombolato.

Cuando vemos a gente entrenando taichi suele haber un alto porcentaje de practicantes de mediana y avanzada edad y esto lleva a la idea (errónea) de que es para gente mayor, pero es un entrenamiento que se puede adaptar a la edad y condición física del practicante, así como alcanzar altos niveles de exigencia.

Los movimientos pueden parecer una coreografía sin más, pero la realidad es que cada movimiento tiene su razón de ser y se debe hacer de una determinada manera. Detrás de cada movimiento y postura encontramos una aplicación marcial.

Se entrena todo el cuerpo

Casi no hay zona del cuerpo que no se beneficie. La práctica de las formas de taichi conlleva el entrenamiento de músculos que no se utilizan habitualmente, se ejercitan las articulaciones, se potencia la fuerza, sobre todo del tren inferior, y la forma como se realizan los movimientos proporciona un masaje de los órganos internos.

Al hacer taichi, la respiración es profunda y lenta al igual que los movimientos que se realizan de una forma fluida, trabajando la concentración y coordinación del cuerpo.

Una actividad moderada

No importa la edad o la condición física, el taichi lo puede practicar cualquiera, y su gasto energético depende del estilo que se practique y la forma de hacerlo (especialmente en términos de flexión de piernas o explosividad). En general, sin entrar en una práctica exigente, el taichi se considera una actividad de intensidad moderada con un gasto energético equivalente a caminar a paso ligero.

En el taichi no se trata de tensar los músculos y tratar de aumentar la frecuencia cardíaca mediante movimientos rápidos. La clave de esta disciplina está en el control. A medida que reduce la velocidad de los movimientos (y no es tan fácil), se van relajando los músculos y el cuerpo se mueve con mayor libertad.

Texto original publicado en la revista VOGUE