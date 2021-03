WhatsApp, Facebook e Instagram reportan fallas

viernes, marzo 19, 2021

Hay reportes de fallas desde Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, Ecuador, entre otros...

Si tienes problemas con WhatsApp, no eres el único. Los problemas más comunes a esta hora con la app de mensajería son que no se pueden recibir ni enviar mensajes y que no conecta, según DownDetector, una página web que registra reportes de fallas de apps populares.

Instagram y Facebook también están reportando fallas, según DownDetector. Whatsapp, como Instagram, es propiedad de Facebook.

