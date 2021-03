¿Qué pasará en el campus esta semana?

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La UTPL extiende la invitación a estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato de las 24 provincias del país, así como ciudadanos y profesionales que buscan opciones de formación profesional para que participen de la Casa Abierta ‘Expo UTPL 360.

En esta feria podrán acceder a información de la oferta académica de todas las carreras en todas las modalidades y además sobre el servicio de becas y ayudas económicas que brinda la UTPL.

La feria virtual estará disponible hasta el 19 de marzo de 2021 en el enlace https://casavirtual. utpl.edu.ec/

En el marco del proyecto Conversaciones de Futuro:ODS-COVID la Pontifi cia Universidad Católica de Chile invita a todos a participar de una conversación de alto impacto en torno al ODS 1 fin de la pobreza, donde a través de la participación de expertos y líderes de iniciativas buscarán avanzar en torno a temáticas de pobreza desde una mirada más sistémica y colaborativa.

Este evento se realizará este lunes 15 de Marzo de 2021 a partir de las 13:00 a 14:30. Impulsan este proyecto la Universidad San Francisco de Quito junto con otras universidades latinoamericanas. Inscripcione s a través del siguiente link https://bit.ly/3qPcafs

La Universidad Casa Grande organiza el evento Responsabilidad Ciudadana en Tiempos de Covid en la semana del 17 al 21 de marzo, en el que presentarán una serie de charlas, conferencias, entrevistas y recomendaciones sobre biodiversidad, alimentación saludable, salud mental, diversión con precaución y actividad física durante la pandemia.

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por intermedio del SINDE, invita al conversatorio sobre Vacunación Covid-19 en Ecuador. El evento se realizará este miércoles 17 de marzo de 2021 a las 15:30 desde la plataforma zoom. Los interesados deberán solicitar la contraseña para unirse a los correos isain@cu.ucsg.edu.ec y silvia.chang@cu.ucsg.edu.ec

Los estudiantes de las Facultades de Tecnología del Estado (Fatecs) tienen una nueva oportunidad para inscribirse en el proceso de selección del Programa de Intercambio Ecuatoriano: Curso de Cultura y Turismo. Es impulsada por la Universidad Ecotec Ecuador, la iniciativa ofrece 24 nuevas vacantes para estudiantes de Fatec en el Centro Paula Souza (CPS). Las inscripciones se pueden realizar hasta el 15 de marzo, en el sitio web de la Oficina de Relaciones Internacionales (ARInter).

Los interesados ​​deben estar matriculados regularmente entre el segundo y sexto semestre y estar disponibles para realizar el curso en línea entre el 22 y el 25 de marzo de este año, de 12:30 a 14:30 (hora de (Brasilia).

Los primeros seis estudiantes con el índice de intercambio más alto (IFF) serán nominados para el programa, que evalúa el desempeño a través de calificaciones, asistencia y el mejor resultado en la tercera etapa disponible en el aviso o certificado de competencia. La lista de los seleccionados se dará a conocer el 18 de marzo, en el sitio web de ARInter.

