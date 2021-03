Los coordinadores de Salud que permitieron la vacunación VIP, separados de sus cargos

lunes, marzo 15, 2021

El Ministerio de Salud Pública informó que los coordinadores zonales de la Zonal 8 de Guayaquil y la Zonal 9 de Quito fueron separados de la institución luego de recibir las denuncias relacionadas con las bases de datos que el Club Rotario habría enviado para la vacunación antiCovid, como parte de su centro de asistencia de grupo de tercera edad; así como las bases de datos que el Club de Leones de la Coordinación Zonal 9 habría enviado sobre su personal de salud para acceder a las vacunas.

Según el Ministerio de Salud, los coordinadores zonales tuvieron bajo su responsabilidad recibir y procesar exclusivamente las bases de datos del personal sanitario que entregan los gerentes de hospitales públicos, representantes legales de hospitales privados, de la red complementaria y centros de salud públicos y privados; así como de centros gerontológicos donde habitan grupos de tercera edad o a los cuales asisten de forma habitual para actividades y/o terapias

La denuncia se hizo pública en las redes sociales, donde los internautas protestaron por las fallas de la plataforma, ya que no lograron ingresar o la página no respondía. Y las críticas llovieron porque se han vacunado personas que no están entre los grupos prioritarios, otros también de la tercera edad como la madre del exministro Juan Carlos Zevallos, y miembros del Club Rotario, de Guayaquil.

Esto mientras otras personas de más de 65 años no han logrado ni registrarse en la web de Salud.