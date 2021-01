Denuncian a docente de la Universidad Central por agredir verbalmente a una estudiante

miércoles, enero 13, 2021

"¡bájeme la voz carajo, guambra malcriada, guambra majadera!", fueron parte de los gritos del docente a la estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador

Este martes 12 de enero de 2021, se hizo viral en las redes sociales la denuncia hacia un profesor de la Universidad Central del Ecuador que gritó a una estudiante en una clase virtual en la carrera de Medicina.

Los reclamos iniciaron cuando el docente comprobó que una estudiante no estaba presente para dar una exposición grupal. Una de las compañeras le respondió que la joven no se había conectado a la clase y que no había colaborado con el trabajo del grupo.

La estudiante en voz baja y con nervios responde “doctor es que no sabía que ella no estaba presente”. Y el profesor grita: “Bájeme la voz, cuidado como hable conmigo, o sea que no sabe, le dije que se reúnan para distribuirme la exposición y qué dijo usted, no sea mentirosa, me dice ya estamos distribuidos o no me dijo eso”, “¡bájeme la voz carajo, guambra malcriada, guambra majadera!”, fueron parte de los gritos del docente.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

Tras los reclamos y la publicación del video de docente, la Universidad Central del Ecuador emitió un comunicado rechazando la actitud del profesor. La institución mencionó que se “han activado inmediatamente los procedimientos previos” del Código de Ética. Además, afirmó que los estudiantes han sido designados a otro profesor y se ha dispuesto que “se instaure el procedimiento disciplinario correspondiente” puesto que “la conducta implica una falta muy grave”. El comunicado lo firma Fernando Sempértegui, rector de la universidad.

#COMUNICADO La Universidad Central del Ecuador informa sobre las acciones tomadas frente a los actos del docente denunciados en redes sociales pic.twitter.com/1XaPOrFCQi — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 13, 2021

Poco tiempo después del comunicado de la Universidad Central, el docente anunció, a través de cuenta en Facebook, que había renunciado “irrevocablemente” a su cargo. “El tiempo me dará la razón”, posteó en Facebook junto a la renuncia presentada al centro de estudios.