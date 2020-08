TikTok, prohibido en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes por la noche su intención de prohibir en el país la red social china TikTok, que Washington ve con recelo por motivos de seguridad nacional. “En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos”, dijo Trump en declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Washington desde Tampa (Florida). “Tengo esa autoridad. Puedo hacerlo con una orden ejecutiva”, dijo Trump al anunciar que firmará la orden este sábado 1 de agosto.

El diario The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg habían informado más temprano que Trump dispuso la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok por parte de ByteDance, al estimar que el servicio podía ser usado por la inteligencia china. Otros informes, incluido uno de Fox News, dijeron que Microsoft estaba en conversaciones para adquirir TikTok, cuyo valor podría alcanzar varias decenas de miles de millones de dólares.

A principios de mes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya dejó entrever que el Gobierno de Trump consideraba restringir el acceso a TikTok en territorio estadounidense ante la posibilidad de que Pekín esté utilizando la red social como un medio para vigilar y distribuir propaganda. En un evento organizado por el diario The Hill, Pompeo explicó que la Administración estaba valorando imponer sanciones.

TikTok es una red social desarrollada por ByteDance, con sede en Pekín, en la que se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito entre el público adolescente, pero que a la vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Partido Comunista Chino.

La plataforma prometió esta semana un alto nivel de transparencia, lo que incluye permitir revisiones de sus algoritmos, para asegurar a los usuarios y reguladores de que no es utilizada con otros fines que el entretenimiento.

“No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten”, dijo el CEO de TikTok, Kevin Mayer, en una publicación esta semana. “TikTok se ha convertido en el último objetivo, pero no somos el enemigo”, dijo.

La tensión entre Estados Unidos y China ha aumentado en los últimos meses azuzada por la pandemia de coronavirus, de la que ambos países se culpan mutuamente.