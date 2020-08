Los memes para la OMS, por la bala de plata

“Varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una bala de plata y puede que nunca la haya”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que utilizó esta expresión para referirse a un remedio definitivo contra una enfermedad que ha infectado a 17,5 millones de personas y causado 686.000 muertes en todo el mundo en solo unos meses.

La bala de plata es el único tipo de munición capaz de matar al hombre lobo. Y con esa declaración las redes explotaron de memes en varios países de América Latina.

– Si mueres, no puedes contagiarte de Covid.

La OMS recomienda no confiar en personas que usen corbatín.

#Covid_19 “Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería, ni malgastaría la plata”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa en línea. “Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla”, afirmó. pic.twitter.com/tCgI4TBRD3

La OMS recomienda vivir un día a la vez y que no hay mal que por bien no venga.

La OMS :

Enero : Esto no es una pandemia

Febrero : Bueno si es una pandemia

Marzo : Los tapabocas no sirven

Abril : Todos deben usar tapabocas

Mayo : No se trasmite por animales

Junio : Bueno si

Julio : Hay esperanza con las pruebas de las vacunas

Agosto: https://t.co/GHRX3eop2D

