Joe Biden se pone como un aliado de la luz y a Trump lo ubica en la oscuridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó al término del discurso de aceptación presidencial del candidato demócrata. “En 47 años, Joe no hizo ninguna de las cosas de las que ahora habla. É­l nunca cambiará, solo palabras!”. Trump subrayó además que cuenta con un índice de aprobación del 96% en el Partido Republicano y una calificación de aprobación general del 51% en la encuesta de Rasmussen.

Horas antes del discurso de Biden, Trump estuvo haciendo campaña en la ciudad natal del ex vicepresidente, Scranton, Pensilvania, donde afirmó que el ahora candidato presidencial demócrata es el peor miedo para el país.

“En juego en estas elecciones está la supervivencia del país porque del otro lado están los chiflados. El único modo en que los demócratas pueden ganar las elecciones es si son fraudulentas”. Según Trump, Biden “abandonó Scranton, abandonó Pensilvania, pasó el último medio siglo en Washington. Si quieren criminales, voten a los demócratas. Ellos hablan de orden y ley, y quieren recortar los fondos de la policía”.

El exvicepresidente demócrata Joe Biden se reivindicó como el líder que unirá de nuevo al país y acabará con una “temporada de oscuridad” de la que responsabilizó a Donald Trump,. “Acepto con humildad y una gran honor la nominación a presidente de Estados Unidos”.

“Aquí y ahora les doy mi palabra: si me confían la Presidencia, sacaré lo mejor de nosotros mismos, no lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es el momento de que nosotros, el pueblo, nos unamos. No se equivoquen, unidos podemos superar y superaremos esta temporada de oscuridad. Elegiremos la esperanza frente al miedo”, dijo en la cuarta y última noche de convención demócrata.

El vicepresidente de la era Obama prometió sacar a los ciudadanos de la cuádruple crisis que atraviesa el país: la peor pandemia en un siglo, el mayor declive económico desde la Gran Depresión, las manifestaciones contra el racismo más intensas en 50 años y la aceleración de la crisis climática.

Biden hizo su intervención, sin público, desde el Chase Center de Wilmington (Delaware), la ciudad en la que vive desde hace décadas, y de la que apenas ha salido desde que se declaró la pandemia. Un par de horas antes de que comenzase la velada, no se podía ver a ninguno de los invitados por los alrededores, ya que entraban al recinto en automóvil, pero sí a decenas y decenas de votantes de Donald Trump que acudieron al lugar a tratar de amargarle la fiesta.