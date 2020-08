Florinda Meza sobre el Chavo del 8: Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran

Los programas creados por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), también conocido como Chespirito, y desde que empezó agosto se han retirado de las programaciones a nivel mundial por falta de acuerdo entre Televisa y el Grupo Chespirito, manejado por los hijos del artista. Así lo informó Roberto Gómez Fernández, quien añadió que las negociaciones continúan para que programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado vuelvan a la pantalla lo más pronto posible.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, escribió Roberto Goméz Fernández en su cuenta de Twitter.

El anuncio provocó distintas reacciones, entre ellas la de la actriz y productora Florinda Meza, viuda del comediante. En un hilo de tuits en su cuenta oficial de Twitter, Meza lamentó la noticia. “Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones -escribió-, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”.

La decisión, aseguró, no era estratégica para Televisa, televisora mexicana que, al parecer, tomó la decisión, pues “va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor”.

En un tercer tuit, la productora comentó: “pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.

No hay claridad sobre lo que pasó y todo parece indicar que Televisa y la familia del artista no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos de los programas.

“Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público (…).Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”.

“Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar —escribió, y adjuntó una foto de la tumba del comediante—, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”