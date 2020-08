El síndrome de boreout, el gran problema laboral contemporáneo

Los expertos en salud laboral advierten desde hace tiempo que un fenómeno está cobrando protagonismo: el síndrome boreout, un cuadro de síntomas causado por el aburrimiento en el trabajo. El boreout afecta a la productividad y a la salud mental y emocional

Un estudio llevado a cabo por Dan Malachowski, para AOL y Salary.com, reveló que 15% de los empleados de oficinas sufren este síndrome. Aunque el nombre se parece mucho a otro fenómeno muy popular en el entorno del trabajo, el síndrome burnout, el burnout es una condición totalmente distinta, pero con iguales consecuencias para la salud laboral del trabajador y su rendimiento.

Mientras el burnout hace referencia al estrés crónico, el boreout tiene que ver con las pocas ganas de trabajar a causa del trabajo desmotivante que la personas realiza. Hay que matizar, pero, que la desmotivación es un fenómeno subjetivo y, por tanto, tiene que ver con las expectativas de cada personas y de otra serie de factores que influyen a la hora de percibir el trabajo como estimulante o no.

El boreout es un fenómeno complejo, y pese a que algunas personas piensen que mantener la silla caliente mientras no se hace nada en el trabajo es lo ideal, las consecuencias psicológicas de esto pueden ser devastadoras.

Estar largas horas en el trabajo sin hacer nada y ver que las horas no pasan puede ser muy pesado y causar serios problemas de salud.

Pero el boreout es una condición que aparece fruto de una serie de factores causantes, como trabajar solo por dinero, es decir, no trabajar donde uno desea y no se siente realizado; la inestabilidad laboral; el trabajador no sabe si permanecerá en la empresa y no tiene claras sus funciones; las tareas repetitivas y la monotonía; la nula posibilidad de promoción dentro de la empresa; las expectativas no encajan con el puesto; la falta de planificación por parte de la empresa respecto a un correcto proceso de selección y ubicación de los trabajadores; la sobre capacitación del trabajador para las tareas que desempeña, y un estilo de liderazgo por parte de los superiores que no permite a los trabajadores participar y desarrollarse.

El boreout es un problema real y datos científicos apuntan a que 33% de los trabajadores afirman que su trabajo no les provoca ningún desafío y 80% no se siente involucrado con los logros de la empresa, es decir, les da igual el lugar donde están trabajando. Lo que quieren es que las horas pasen y cobrar un sueldo a final de mes.

El boreout provoca serios problemas para el trabajador, pero también para la empresa. Algunas de las consecuencias negativas son mayor fatiga, cansancio y deterioro de su salud emocional y física; falta de concentración; actitud negativa hacia el trabajo; comportamientos hostiles y generación de conflictos laborales; consumo de sustancias psicoactivas; descenso del rendimiento laboral; problemas musculares…

Tomado de Entrepreneur