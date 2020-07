Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Galápagos comenzarán agosto sin ley seca

Las provincias Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Santo Domingo, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, que están en semáforo amarillo por la emergencia sanitaria para evitar la propagación del Covid-19, comienzan con nuevas reglas desde el 31 de julio.

El horario de toque de queda se mantendrá de lunes a jueves de 21:00 a 05:00, mientras que de viernes a domingo será de 19:00 a 05:00. En todas estas provincias los viernes, sábados y domingos queda prohibida la venta de alcohol, con excepción de restaurantes categoría 4, solo como bebida de acompañamiento. En Quito ya se había establecido la prohibición de las reuniones sociales y una primera ampliación del toque de queda.

El pedido de ley seca para la provincia había sido reclamado por la prefecta de Pichincha Paola Pabón, con el argumento de que era la mejor alternativa para detener la propagación del Covid-19, al igual que el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

Nixon Vergara, presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (Adile), que agrupa a ocho empresas que representan el 60% del sector, había declarado a diario El Comercio que la medida solo beneficiará al mercado de licor artesanal informal y el contrabando. Vergara señaló que la medida golpeará a la industria local que reporta caída de ventas debido al confinamiento.

“Nos siguen castigando como segmento económico. No nos parece que por un grupo de irresponsables y de personas que se reúnen sin considerar medidas de seguridad o que siguen haciendo fiestas se le culpe a un sector”, dijo.

“El monitoreo constante del comportamiento de la pandemia refleja la falta de cumplimiento de las medidas básicas, esenciales y científicamente comprobadas tales como: el uso de mascarilla, higiene de manos, distanciamiento social, aislamiento preventivo, así como las inconductas ciudadanas manifestadas a través del desarrollo de reuniones sociales, consumo de alcohol, aglomeraciones y la evidente falta de respeto ante los agentes encargados del cumplimiento de la Ley. Esto ha conducido a que no se cumpla el progreso hacia la disminución de la velocidad de transmisión de la Covid-19 y la consecuente sobredemanda y saturación de los servicios de salud”, dice la resolución del COE.

Del cumplimiento de estas disposiciones se encargan miembros de la Policía, así como instancias de control de los municipios e intendencias como se ha reflejado en operativos que se ejecutaron en Quito.

Desde el 4 de mayo se implementa la etapa de distanciamiento social que implica la semaforización de localidades. Actualmente 196 cantones se encuentran en amarillo y 11 en verde, los restantes se encuentran en rojo. En Guayas, una de las provincias más golpeadas por la pandemia, no se decreta ley seca ni se amplía el horario del toque de queda, al igual que Manabí, Galápagos, Los Ríos, El Oro y Santa Elena.

Las restricciones en semáforo en rojo

Toque de queda: 18:00 a 05:00.

Circulación vehículos particulares: Dos días por semana de lunes a viernes, no se circula los fines de semana.

Transporte interprovincial: No puede circular.

Reuniones sociales: Prohibidas.

Las restricciones en semáforo en amarillo

Horario de toque de queda: De 23:00 a 05:00 en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Galápagos. Tampoco se impone ley seca. En el resto de provincias se amplía de 21:00 a 05:00 de lunes a jueves. Viernes y fines de semana, de 19:00 a 05:00. Se impone ley seca.

Circulación vehículos particulares: Dependiendo del último dígito de la placa se circula de lunes a sábado (impar o par), tres domingos de agosto lo harán los vehículos con placa terminada en número impar y dos los que terminen en placa par.

Transporte interprovincial: autorizado con el 50% del aforo, entre cantones con el mismo color: amarillo y/o verde.

Reuniones sociales: Autorizadas con un máximo de 25 personas y respetando las normas de distanciamiento y de bioseguridad.

Las restricciones en semáforo en amarillo

Horario de toque de queda: Eliminado

Circulación vehículos particulares: 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo, conforme al último número de la placa.

Transporte interprovincial: Únicamente en los cantones amarillo y verde que han autorizado las operaciones entre terminales.

Reuniones sociales: Autorizadas con un máximo de 25 personas y respetando las normas de distanciamiento y de bioseguridad.

El COE Nacional había dispuesto que cada municipio establezca multas a quienes no usen mascarillas en espacios públicos. En Guayaquil, la ordenanza establece que será sancionado con el 20% de un salario básico unificado, que equivale a $80, y si reincide con un 40%, que son 160 dólares. En Quito, la sanción para quien no use la mascarillas es de $100 la primera, y si hay reincidencia será de $200.