La avioneta accidentada en Perú era de Alfredo Adum y uno de los accidentados, cercano a Dalo Bucaram

Alfredo Adum Ziadé confirmó la tarde de este lunes 8 de junio a el portal de diario El Comercio que la avioneta accidentada en Perú. con doble matrícula es propiedad de una de sus empresas, aunque desconocía quiénes eran las personas que estaban en la aeronave en el momento del siniestro aéreo. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, indicó que la Policía ecuatoriana colabora en las investigaciones y que dos de los pasajeros serían personas que están relacionadas a casos de supuesta corrupción en las compras de hospitales públicos durante la emergencia por el coronavirus. “Entre los heridos se encontraban dos personas relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos”, escribió en su cuenta de Twitter. La avioneta con bandera ecuatoriana cayó este lunes en Túmbes. Además del piloto iban en la avioneta tres personas, dos hombres y una mujer, quienes están heridos y fueron llevados a un hospital cercano. Dos fueron identificados como Jocelyn Daniela Mieles Zambrano y César Nicolás Rodríguez Fontecilla, según el diario peruano La República. La avioneta tenía la bandera de Ecuador, dos placas dos matrículas: una en el ala derecha (HC-BLO) y otra en fuselaje AO-BCQ. La Policía no puede afirmar aún si la avioneta llegaba o salía del país, ya que el accidente ocurrió a 30 metros de la frontera con Ecuador. En el sitio también se encontraron varias maletas con prendas de vestir. “Yo jamás he prestado mi avioneta”, dijo Adum a el Comercio. El único autorizado para mover la aeronave del hangar, ubicado en la Aviación Civil, en Guayaquil, era su piloto Frankin L. El empresario dice que tiene información que el capitán sacó la avioneta la madrugada de hoy y le entregó a otro piloto. Esta persona se habría reportado en la Torre de Control y ha salido con el vuelo reportado para el aeropuerto de Santa Rosa, en El Oro. “No sé cuántas personas salieron de Guayaquil o si llegó a Santa Rosa y los recogieron ahí. No sé. Es la Aviación Civil la que debe averiguar”, dijo. A El Comercio dijo que su piloto está supuestamente desaparecido y que el último reporte de él lo obtuvo a las 07:30. A esa hora, el capitán había llamado a personal administrativo de la empresa camaronera de Adum para informar que “hoy día no iba a poder volar con larvas porque se había muerto la abuelita”. La avioneta era usada movilizar larvas de camarón a la Isla Puná (Guayas) y a Santa Rosa (El Oro). En torno a los tripulantes, dijo que por redes sociales se enteró que iba Daniel Salcedo, uno de los investigados en los actos de corrupción dentro de los hospitales públicos. Según Dalo Bucaram, Salcedo es su amigo personal. Lo habría afirmado en una rueda de prensa ofrecida la noche del domingo desde Miami. El Comercio le consultó a Adum si conocía o era cercano a Salcedo. “Jamás en mi vida. (…) Yo con Dalo Bucaram no tengo amistad. Él me botó del partido. No tengo ningún vínculo con él. No conozco quiénes son sus amigos. Mi amistad es con Abdalá Bucaram papá”.











