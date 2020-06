miércoles, junio 10, 2020

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri aseguró que su administración brinda toda la información del caso a la Contraloría General del Estado sobre las investigaciones de los casos de corrupción relacionados con el Covid-19 y negó que se mantenga relación comercial con empresas vinculadas a familiares del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. “Antes que me lo pidan yo ya mandé a Contraloría los siete procesos más grandes que por emergencia tuvo Guayaquil (…). No, no contratamos con las empresas en cuestión, y también (la información) se la he enviado a la Físcalía para que empiecen a revisar (…)”, dijo. La Contraloría busca analizar si las empresas investigadas por supuestas irregularidades en la contratación con la Prefectura el Guayas tienen algún vinculo laboral con el Municipio. “No, cero. Ninguna”, repitió en su cadena radial. Viteri dijo que el Cabildo consiguió los precios más bajos en la compra de insumos en el vigente estado de emergencia. “Está abierta toda la información en el Municipio, pero como siempre yo me adelanté”.











