Celi insiste en la eliminación de Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social

El contralor General del Estado, Pablo Celi, aseguró que no hay conflicto de competencia en el informe de predeterminación que establece la destitución y multa de tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por no eliminar a cuatro movimientos políticos.

“En este examen de auditoría no existe ningún conflicto de competencias, es un examen al sistema del registro del Consejo Nacional Electoral, examen que está dentro de las atribuciones de la Contraloría, que está obligada a vigilar el cumplimiento de todos los procedimientos y las normas pertinentes en aquellas instancias en las que se haga uso de recursos del Estado, en este caso -de ese registro- depende precisamente las asignaciones de recursos que realiza el CNE”, aseguró Celi en una entrevista en Ecuavisa

La Contraloría encontró varias inconsistencias en ese registro, dentro de las cuales se incluyó a agrupaciones que incumplían norma expresa de la Constitución y del Código de la Democracia, de obtener el 1,5% del último padrón electoral.

El contralor insistió en que el pedido de la eliminación de cuatro organizaciones políticas: Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social se da por un examen al Consejo Nacional Electoral y no a las agrupaciones políticas en sí. En otro examen se determinó irregularidades en su inscripción como duplicidad de firmas, de números de cédulas, entre otras.

“Son dos exámenes de naturaleza diferente: el primer examen es al sistema donde se constata el incumplimiento por parte del CNE de exigir por normativa expresa el porcentaje electoral (de obtener el 1,5 % del último padrón). No se trata de un examen a los partidos políticos. Quiero dejar esto muy claramente establecido. Por eso es que los partidos no fueron siquiera convocados a las lecturas de informe”, señaló Celi. Agregó que el segundo informe da seguimiento a este tema y observa que no se cumplieron las observaciones de la Contraloría.

“Las resoluciones de Contraloría y sus recomendaciones no son discrecionales, son de cumplimiento obligatorio. Nuestra observación tiene que ver con el procedimiento donde no se cumplieron requisitos legales, lo que debe hacer el CNE es dejar sin efectos aquellos actos administrativos”, dijo Celi.