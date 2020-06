Carlos Luis Morales no acató orden de ponerse el grillete electrónico

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) aclaró que ninguno de los procesados por el caso de la Prefectura de Guayas, implicados en compras con presunto sobreprecio de insumos médicos durante la emergencia del Covid-19, se han acercado a colocarse el grillete electrónico.

La madrugada del pasado jueves, un juez de la Corte Provincial de Justicia dictaminó medidas cautelares a favor del actual prefecto, Carlos Luis Morales y otras seis personas, a quienes se les ordenó el porte de los grilletes electrónicos.

El representante legal del prefecto indicó que no existía disponibilidad de dispositivos. “Eso no es culpa nuestra, al parecer no tenían disponibilidad en ese momento y hay un proceso que debe agotar el Ministerio de Gobierno con la Policía”, dijo.

La institución aseguro que sí cuenta con los dispositivos de vigilancia electrónica (grilletes) para los implicados, pero ninguno se ha acercado para su colocación.

Morales y los otros implicados deben acercarse al punto de instalación ubicado en le Centro de Detención Provisional (CDP) ubicado en el km 16 de la vía a Daule. “Cabe mencionar que hasta el momento los implicados no han comparecido y que el personal técnico se encuentra a la espera de la presentación de los mismos”, aseguró en un comunicado.