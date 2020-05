Los 30 países que no reportan casos de Covid-19 o en los que se ha elevado a delito hablar del coronavirus

Pese a que el Covid-19 ha infectado a más de 3 millones de personas en todo el mundo y ha terminado con la vida de más de 220 mil, existe una treintena de países y territorios que no han reportado ni un solo caso de la enfermedad, según un reporte de la Deutsche Welle. Con un recuento hasta el 30 de abril, 217 países y territorios de los 247 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han visto al menos un caso de coronavirus. De estos, 195 también han experimentado transmisión local.

Solo porque una nación no haya reportado ni una infección, no significa necesariamente que el virus no esté presente en la población. En el caso de Corea del Norte. El Gobierno no ha informado sobre ningún caso, pero el país está bordeado por China, Rusia y Corea del Sur, donde se registran miles de contagios lo que significa que el virus puede haber ingresado.

Corea del Norte no tiene casos de coronavirus, pero hace pruebas y tiene a personas en cuarentena

La hermética Corea del Norte no tardó en decretar la prohibición de entrar y salir del país, suspendió el tráfico aéreo y ferroviario y actividades académicas, además llevó a una región del noreste de Rusia en un vuelo a diplomáticos y otros extranjeros, como una medida más de protección.

Turkmenistán es otra nación continental que tampoco ha reportado ningún contagio. La exrepública soviética es gobernada desde 2006 por Gurbanguly Berdimuhamedow, un extravagante político que adora el culto a la personalidad.

La nación centroasiática reanudó sus actividades luego de una corta suspensión de actividades que impuso el Gobierno a mediados de marzo, incluso desde el 19 de abril su temporada de fútbol se retomó pese a las dudas de observadores exteriores sobre la realidad de la epidemia en el país.

Organizaciones internacionales y periodistas han denunciado la censura impuesta por el Gobierno turcomano a cualquier información vinculada al virus. En el país centroasiático la policía recibió la orden de detener a todo aquel que escuche hablar sobre el coronavirus en la calle, registró France24.

Turkmenistán limita por el norte con Uzbekistán y Kazajistán, países en los que hay más de 5000 casos en total. En el sur limita con Irán, que reporta unos 96 000 contagios y 6000 fallecidos y con Afganistán que tiene más de 2000 casos y supera los 60 decesos.

Fuera de Corea del Norte y de Turkmenistán, la mayoría de los lugares que siguen sin informar ni un caso del virus son naciones insulares pequeñas y difíciles de alcanzar, muchas ubicadas en el Pacífico. Nauru, Tuvalu, Pitcairn, Tokelau y Niue son de los lugares menos poblados del mundo. En Oceanía solo 8 de los 29 países y territorios han reportado casos de la enfermedad.

En tanto, en el caso de los 217 territorios que tienen contagios reportados, unos 175 han confirmado al menos un fallecimiento. Hasta el momento el país más afectado por el virus es Estados Unidos con más de 1,1 millón de casos y 65 mil fallecidos.

El virus ha presentando una expansión acelerada en un poco más de cuatro meses desde que fue notificado en la ciudad china de Wuhan, epicentro del virus. Por ende, los primeros países en tratarlo fueron los de Asia, desde donde la enfermedad pasó fronteras.