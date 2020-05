La Fiscalía suspende orden de allanamiento en Machala, donde se detectó otro contrato de emergencia

Las instalaciones del municipio y las oficinas de una empresa constructora en Machala fueron allanadas por Agentes de la Unidad Antidelincuencial de la Policía y Fiscalía de El Oro, según el portal de Ecuavisa, como parte de la investigación sobre contratos para construir el “mercado provisional municipal” donde se reubicarían a los comerciantes desalojados de la zona céntrica de la ciudad.

Un grupo de agentes de la Policía ingresó al despacho de la Alcaldía en busca de documentos, mientras otros allanaban dos oficinas de un edificio cercano al municipio, donde según los investigadores, funciona una constructora que habría tenido vínculos con el alcalde de la ciudad.

Solo la primera parte de la obra habría sido contratada en $7,8 millones.El alcalde Darío Macas había declarado que se trataba de un contrato de emergencia. “Y a las personas que estuvieron conmigo en la empresa le puedo ceder acciones porque es mi responsabilidad y lo hice antes de ser alcalde, transparenté mi patrimonio. Tengo una declaración juramentada de los bienes”, dijo el alcalde Darío Macas, quien habló de una supuesta “persecución política”.

La orden de allanamiento fue emitida por el presidente de la Corte de Justicia de El Oro y autorizaba la incautación de documentos y equipos informáticos de las áreas de Secretaría General, Dirección Financiera, Obras Públicas y Procuraduría Síndica.

William Posso, jefe de la Policía en Machala, comentó que no encontraron evidencias, pero que eso no significa que no existan. “Era una diligencia de allanamiento, esta se cumplió pero entendemos que a mitad de la diligencia fue suspendida, tampoco sabemos la razón porque el fiscal era quien dirigía la misma”.

Imagen de Ecuavisa