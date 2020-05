Antonio Valencia sobre Francisco Egas y el Piso 17: este tipo fue tan malo y mira cómo lo está pagando

Antonio Valencia y Jefferson Montero se destaparon contra Francisco Egas en un Instagram Live en el que recordaron la época en que fueron compañeros de selección nacional. “Este señor no puede ser presidente de la Federación (Ecuatoriana de Fútbol), no tiene conexión con los jugadores; él piensa que está mandando en una finca”, respondió Valencia cuando Montero le preguntó sobra la situación por la que está atravesando la FEF.

El volante de Liga de Quito responsabilizó a Egas del caso de indisciplina en el que se vieron involucrados seis jugadores de la Tricolor que participaron en la Copa América Brasil-2019 por supuestamente haber ingerido bebidas alcohólicas en el piso 17 del hotel Hilton Garden de Belo Horizonte, donde se hospedó la delegación ecuatoriana. El hecho se suscitó, según imágenes del video de la seguridad del hotel, unas horas después de la eliminación de la Tri en manos de Japón.

En su habitación del hotel Hilton Garden de Belo Horizonte, según Valencia, hubo jugadores que no se tomaron ni una cerveza. “Estuvimos riéndonos. Pero este tipo (Francisco Egas) fue tan malo; lo hizo de maldad y mira cómo lo está pagando. Él lo hizo de mala fe, es muy mala persona”.

“Lo que se hace en la tierra en la tierra se paga. No lo voy a llamar ni señor; este individuo (Francisco Egas) lo que nos hizo después de la Copa América, queriendo dañar la imagen de jugadores que han hecho mucho por el país, fue terrible. Lo hizo porque quería sacar al profesor Bolillo y no sabía como sacarlo. A él no le gustaba el Bolillo”, dijo Valencia.

“El tipo dijo ‘Aquí hago la polémica. Lo saco al profe, no le pago y no pasa nada. Pero mira, Jefferson, cómo es Dios de grande y poderoso. Mira lo que le está pasando, su propia gente lo quiere sacar (de la FEF) porque es muy mala persona. Él no puede ser presidente de la Federación, él piensa que está mandando en una finca”, siguió Valencia.

“Yo voy a cumplir 35 años; el técnico que está ahorita, si me llama a la Selección, bienvenido sea, voy con la responsabilidad de siempre cuando he tenido que defender a mi país. Pero este tipo no se merece nada de respeto”, insistió sobre Egas.

Según Valencia, la mayoría de los jugadores (que integraron la selección que participó en la Copa América 2019) van a decir que Egas no se merece nada de respeto.