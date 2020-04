María Paula Romo: el duro momento que vive Guayaquil nos necesita unidos. Ya habrá tiempo para las diferencias políticas…

“Más que posible o no, es inconveniente. Explico punto por punto: las pruebas rápidas no son diagnósticas, no sirven para identificar enfermos sino quienes ya estuvieron expuestos al virus y por lo tanto pueden ya salir del aislamiento. Estas pruebas no son para saber a quién aislar”, respondió la ministra María Paula Romo, a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

En una entrevista con diario El Universo, Viteri pidió al Ministerio de Salud identificar las zonas con más casos en Guayaquil para cerrarlas con toque de queda total. Que se hagan pruebas rápidas y mediciones de temperatura y a los positivos se los pase a centros de aislamiento. El Municipio dotaría de víveres para toda la zona aislada y la desinfectaría. “Déjenos manejar la ciudad; déjennos si ustedes no han podido”, dijo la alcaldesa.

“Suena bien para titular, pero no se ajusta a la realidad. El duro momento que vive Guayaquil nos necesita unidos. Ya habrá tiempo para las diferencias políticas. No es hoy”,dijo Romo al descartar que el Gobierno vaya a acoger el planteamiento de Viteri.

“En el mundo entero, la recomendación médica es que el aislamiento de los pacientes positivos se haga en casa. Los coliseos o lugares que se han acondicionado son para pacientes intermedios y así no saturar hospitales con pacientes que no lo requieren. Los albergues, por otro lado, son para que puedan permanecer personas en condición de calle”, dijo Romo.