Francisco Egas se dijo preocupado porque Jordi Cruyff no tendría dinero para sobrevivir seis meses sin sueldo

Francisco Egas aseguró que se mantiene como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, días después de que un nuevo Directorio lo suspendiera en el cargo por haber contratado por encima de los valores aprobados al nuevo director técnico de la Selección y a su director deportivo. El compromiso habría sido un contrato de $4 millones anuales, pero en realidad el monto era de $6 millones como tampoco habría sido cierto que esa incorporaciones haya aceptado reducir sus ingresos por la emergencia sanitaria y la crisis económica que está provocando.

Egas dijo que que su intención es cambiar la realidad del fútbol ecuatoriano y, si no lo puede hacer se va a su casa. Pero se negó a aceptar la decisión del nuevo Directorio. “Estos muchachos (el Directorio) decidieron en un zoom tumbar al presidente de la Federación. Le tengo que decir al país que me mantengo en mis funciones como presidente”, dijo

Egas dijo que sería imposible suspender el contrado de Jordi Cruyff, seleccionador absoluto. “Estamos asumiendo muchas cosas graves, como que Jordi Cruyff tiene dinero para sobrevivir seis meses sin sueldo”, dijo.

Egas no negó la posible hipoteca del edificio de la Federación, ubicado en Guayaquil, como garantía en un préstamo con una entidad bancaria. El banco “nos hizo un gran favor (a la Federación Ecuatoriana de Fútbol) en financiarnos” en un momento en el que “teníamos que irnos a la casa”.

“La Federación no me causa un gran beneficio económico, me provoca un sacrificio”, dijo. La relación con Jaime Estrada para Egas quedó lastimada.