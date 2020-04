El pulso Cynthia Viteri-Otto Sonnenholzner, con Guayaquil de fondo

“Cuando Otto Sonnenholzner le diga a los familiares dónde están los cuerpos perdidos de sus seres amados, ahí le respondo. A Guayaquil nadie la calla”, tuiteo Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, luego que el vicepresidente de la república le recomendara “que se dedique a trabajar más y a hablar menos”.

Sonnenholzner le hizo este pedido a Viteri luego de que ella criticara al Gobierno, en una entrevista con CNN, por la situación en Guayaquil, donde se concentran más del 70% de los contagios por coronavirus en todo Ecuador.

Sonneholzner, que dijo haber estado en contacto permanente con ella hasta hace dos semanas. “Lamentablemente, por las razones que sea, ella tomó otra actitud o otra posición. ¡Ella ha de estar sola, los guayaquileños no!”, dijo a la agencia Efe.

“Ella recién se reincorpora a esta crisis, yo tengo 30 días en esta lucha, entrando a los hospitales, resolviendo problemas, y la ciudadanía sabe quien se ha comportado de una forma y quien de otra. Yo no voy a hablar, esa no es mi forma de hacer política, no voy a criticar -dijo-. (…) Le voy a dar una linda recomendación que no me la ha pedido. ¡Que haga más y que hable menos!”.