Covid-19: Otto Sonnenholzner pidió disculpas por el deterioro de la imagen del país a escala internacional

El vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner pidió disculpas a la población por los errores cometidos en esta crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19. “Esta semana, Ecuador ha sufrido un fuerte deterioro de la imagen internacional y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido y, por ello, como su servidor público les pido disculpas”, dijo Sonnenholzner.

El Vicepresidente agradeció a todos los voluntarios, movimientos, partidos, partidos, asociaciones, empresas, funcionarios, organismos internacionales y medios de comunicación. “Gracias por sumar y no destruir como otros que no dejan de pensar en el oportunismo político y se aprovechan de esta durísima situación que enfrenta el país. Seguiremos trabajando con sencillez, humildad y, sobre todo, sin rencor, los errores cometidos no pueden volver a suceder, pero por favor no perdamos a esperanza y no ayudemos al virus a expandirse. Tómatelo en serio, por tus hijos, tus padres, tus hermanos”, agregó.

El Vicepresidente aseguró que no todo son malas noticias y aseguró que existen 1.500 camas en los hspitales de Guayas, que hay más pruebas para detectar el Covid-19 y mayor capacidad de procesamiento en laboratorios del IESS:

Seguiremos recorriendo hospitales, verificando que cuenten con los insumos necesarios, escuchando al personal de salud y corrigiendo errores.

Seguiremos recorriendo hospitales, verificando que cuenten con los insumos necesarios, escuchando al personal de salud y corrigiendo errores.

¡Hoy separados estamos más unidos que nunca 🇪🇨!

Sonnenholzner, quien está al frente del Comité de Operaciones Emergentes Nacional (COE) señaló que hay decisiones en la que no todos están de acuerdo, incluso dentro del mismo gobierno, pero lo que no se debe tolerar es la corrupción, actos sobre los que debe caer todo el peso de la ley.

“Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para ayudar a salvar la mayor cantidad de vidas posibles”, dij y aseguró que seguirá yendo a hospitales, pese a las críticas, para verificar su equipamiento. “Cómo pedirles a los médicos y policías si yo no estoy dispuesto a ir a donde ellos están”, dijo.

Sonnenholzner dijo que si la población no colabora quedándose en casa o saliendo lo estrictamente necesario con mascarillas y todas las medidas de seguridad, nada de lo que se haga en contratación de médicos ni adquisición de insumos médicos será suficiente para superar esta crisis.