Cinco visiones de resultados positivos en esta pandemia

Pagos electrónicos, trabajo remoto, reducción de gastos no necesarios, un mejor manejo de las crisis.

Niklas Göke

Miembro medio desde marzo de 2017

Editor de Better Humans, Better Marketing, The Crypto Times y Four Minute Books Premium

Mejor escritor en poesía, arte, creatividad, salud mental, relaciones, productividad, vida, psicología, superación personal, emprendimiento, inspiración, lecciones de vida, escritura, redes sociales

La mejor manera de calmarse en medio de la locura de esta crisis sanitaria es tratar de enfocarse en el momento presente. Aceptar la realidad como es, darse cuenta que usted uno está bien y manejar este reto hacia una dirección específica y tomar resoluciones.

Otra manera sería viajar en el tiempo hacia el futuro…. ¿Qué pasará cuando esto termine? ¿Podríamos imaginarnos un mañana con mayor paz? ¿Qué cosas buenas podrá traer esta tragedia? Es indudable que algo positivo resultará de todo este sufrimiento. Difícil verlo en estos momentos, pero vale la pena hacer el esfuerzo pues nos proporcionará algo en que pensar en estos oscuros momentos.

Obviamente nadie puede predecir el futuro, pero si pensamos positivamente, las consecuencias a largo plazo que podemos sacar de la pandemia, podemos ver muchas oportunidades. Aquí, cinco predicciones que podrían proveer alguna tranquilidad mientras nos mantenemos en confinamiento.

1.- Multiplicación de pagos electrónicos

En Alemania, la mitad de todos los pagos se realizan todavía al contado. La mitad, ¿se imagina? ¿Quién desea andar cargando todo el tiempo billetes y monedas sucias que constantemente debemos volver a retirarlos de la máquina dispensadora de billetes mas cercana?

Aparentemente gran cantidad de personas, inclusive aquellos que no desean pagar al contado en el momento de la compra, buscan hacerlo electrónicamente. Independientemente de cuán avanzado esté su país en el desarrollo de pagos virtuales, la participación de ese sistema y las opciones para permitirlos seguirán creciendo.

Los humanos somos criaturas de hábitos. Inclusive el mas fanático en contar billetes, se convertirá a este nuevo sistema de pasar una tarjeta por una máquina, hacer una transferencia por internet, luego de algún tiempo de aprendizaje.

Es un buen sistema para la higiene, el control de nuestros gastos y ahorro de tiempo.

2.- Popularización del Teletrabajo

Pese a que en varios estudios se señala que el 40% de la empresas alemanas, permiten a sus empleados trabajar remotamente la realidad luce algo distinta; parece ser que éste es uno de los factores por el que muchos alemanes particularmente no se sienten felices en sus trabajos, pero ahora, hasta los mas escépticos podrán hacerlo desde sus hogares.

Especialmente los pequeños y medianos negocios, consideran el trabajo remoto sólo en ocasiones de emergencia. Si se permitiría oficialmente hacerlo, el cambio hacia un mayor trabajo desde el hogar hasta puede proporcionar miradas extrañas y rumores no muy claros, pero se impondrá.

Su país posiblemente está más preparado para el trabajo remoto, pero ahora, con la mayoría de la gente forzada a hacerlo, por el control de la pandemia, creo que existe una mayor aceptación que mas tarde cuando la crisis esté superada y la gente quiera volver a la rutina…

Para entregar más de nosotros mismo en el hogar, no necesitamos sino computadores portátiles, y conexión a internet. Da la impresión que una mayor autonomía resultaría positiva para todos, nos facilitaría la vida, nos ahorrará tiempo y dinero.

3.- Desarrollo de demanda de servicios y entrega a domicilio

En Munich, ciudad en la que vivo, la cuarentena no ha sido tan negativa. Tenemos Amazon Prime que nos entrega los productos que necesitamos todos los días. La mayor parte de las cadenas de supermercados ofrecen el servicio a los hogares.

Vivir en un pueblo pequeño tal vez todavía se vuelve muy complicado para adquirir los artículos necesarios sin ir al mercado. Es una situación compleja y que afecta especialmente a grandes concentraciones de gente mayor o de personas de bajos recursos .

Las generaciones de milenials y mas jóvenes están totalmente acostumbradas a ordenar en línea, por lo que sus vidas, limitaciones y necesidades se ven mas claras. El coronavirus de todas formas acelerará la oferta de servicios de pedidos y entrega en todo el mundo.

Su doctor, el oftalmólogo, la peluquera, en poco tiempo vendrán hacia usted. Luego de esta crisis, hemos aprendido que sus alimentos también vendrán por igual a su puerta.

4.- Reducción de gastos en consumos innecesarios

La gente en estos momentos está aprendiendo a ver lo que es verdaderamente importante. El sufrimiento de uno o de otros, nos obliga a pensar en perspectiva.

¿A quién se le ocurre ahora ir de compras, adornos, artículos de consumo no necesarios? ¿A quién le interesa adquirir entradas a espectáculos o pasajes Vip? Cuando uno tiene que reducir sus expectativas y dejar de vivir en grande, uno gana espacio para reflexionar. Una conclusión muy común podría ser: “Oh, de todas formas nunca necesite esto ….”

De golpe aprendemos a darnos cuenta que mirar a los hijos jugar, leer un libro, hablar con algún amigo por teléfono, chatear por sistemas de video conferencia, son actividades que nos llenan más. Si no puede llenar su tiempo con distracciones, la mejor alternativa es llenarlo con algo que sea verdaderamente significativo.

Todas estas reducciones de gastos, posiblemente no se prolonguen mucho y de hecho producirán mucho daño a la economía mundial pero al final del día, nos convertirá en mejores seres humanos y eso ayuda a la recuperación.

Podríamos aprender inclusive, a utilizar mejor nuestros propios recursos para beneficiar a otros, tan pronto volvamos a nuestros negocios o trabajos cuando lo podamos pues hemos mirado las carencias de unos y las capacidades de otros para compartir.

5.- Mejora global en el manejo de las crisis

Mientras en la historia esta crisis pasará como la primera en términos de rapidez de difusión, habiéndose regado con relativa eficiencia, muchos análisis y reportes demuestran que todavía existe mucho espacio para mejorar, preparar y prevenir.

Italia ha sido reconocida como uno de los mas avanzados países del planeta, pero su sistema de salud colapsó en apenas dos semanas. La cadena de restaurantes Vapiano, una de las mas famosas de ese país, quebró dos días luego de haber tenido que a cerrar la mayor parte de sus locales. 200 científicos tuvieron que escribir una carta abierta al gobierno de Gran Bretaña para finalmente lograr que actuara.

Si esta tragedia mundial volviera a suceder, podemos asegurar que todos los involucrados harán una o dos cosas de manera enteramente distinta. Por lo menos, veremos la necesidad de mantener grandes inventarios y reservas de emergencia sobre todo de materiales básicos de higiene, medicamentos y equipo médico.

Pero creo que descubriremos mucho más. Así como el 9/11 revolucionó para siempre los sistemas de seguridad de aeropuertos en todo el mundo, luego del coronavirus los sistemas de salubridad no serán jamás iguales.

Este material está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Publicado en Medium. La traducción es de Dialoguemos