Cinco realidades del Coronavirus para utilizarlas en aquellos que no quieren escuchar

Ya no estamos en el tiempo del egoísmo

Jóvenes en el Spring Brake en Miami o en cualquier ciudad del mundo en vacaciones. Personas retiradas que insisten en salir a caminar o comer afuera. Los milenials organizando fiestas de cuarentena, o simplemente gente que no puede estar en sus casas porque no las tienen…

Pese a las preocupantes y graves proyecciones respecto al COVID-19, las disposiciones para cuidarse, aislarse, buscar sitios de acogida, y todos los discursos u opiniones sobre la forma de bajar la línea de contagios, son ignorados por mucha gente que no se dan cuenta todavía de lo seria que es esta pandemia, y esa gente juega un importante rol para mantenerse a si mismos y a su comunidad mas segura.

Aquí cinco realidades que puede enviar a los más cercanos amigos o familiares, que se muestran renuentes de aceptar estos graves hechos y reacciones.

1.- Toda persona es un elemento contagioso en los inicios de la infección, generalmente inclusive antes que aparezcan los síntomas. Un estudio realizado en Alemania encontró que 9 infectados con el coronavirus riegan inmensas cantidades de virus, miles de millones de copias tan temprano como desde el primer día, cuando el virus es relativamente suave, parecido a una gripe común. De hecho los niveles de virus en la nariz y garganta son mayores en los primeros días y declinan en los siguientes. Este hecho sugiere que las personas infectadas riegan el virus inclusive antes de que sientan algún síntoma.

2.-Hasta 11 días pueden pasar antes de que aparezcan los síntomas luego de la infección. Las investigaciones han demostrado que el período medio de incubación es de 5 días. Significa que mucha gente desarrollará la infección antes y otras mas tarde. El estudio descubrió que apenas el 2,5% de la gente contagiada demostró síntomas dos días después de su exposición y el 97,5% luego de 11 días. Significa que si usted ha tenido contacto con alguien que tenía el virus, debe entrar en cuarentena por lo menos durante 14 días. Este rango de tiempo es muy importante porque una persona puede volverse altamente contaminante durante este tiempo, inclusive sin saberlo.

3.- Los virus sobreviven en distintas superficies hasta 3 días (72 horas). En un experimento científicos crearon un aerosol que contenía el virus a fin de probar cómo se difunde: por un estornudo, una tos o simplemente con la exhalación. Luego rociaron en distintas superficies para ver el tiempo que duraba el virus vivo. En bronce, el virus seguía detectable por 4 horas. En cartón, hasta 24 y en plásticos o acero, de dos a tres días. Significa que muchos objetos pueden mantenerse contaminados por mucho mas tiempo, y la gente puede infectarse simplemente topando el objeto y luego se tope la cara. Puede también contaminarse si respira el aliento de un enfermo, su tos o su estornudo.

4.- La velocidad de la infección crece exponencialmente. La OMS estima que el promedio de infección del coronavirus que un portador transmite está entre 2 y 2,5 personas lo que hace ver que si una persona es infectada, podrá infectar a 2 o tres personas más. A ese ritmo, el número de personas infectadas se duplicará cada seis días. A este paso los epidemiólogos predicen que entre el 40 y el 70% de la población contraerán el virus si no se toman medidas de distanciamiento

5.- No sólo la gente mayor se enferma gravemente. Una gran cantidad de jóvenes cree que no tienen problema debido a que muchos informes de muertes se han reportado entre personas mayores de 60 años. Un nuevo estudio de la CDC… encontró que el 38% de los hospitalizados con el virus estaban entre los 20 y 54 años y que el 12% de las camas de hospital estaban tomadas por personas entre 20 y 44 años. Inclusive si el virus no le mata por ser joven, puede enfermarlo gravemente .

Esta información no está para causar pánico, pero es URGENTE QUE TODOS tomemos a la pandemia muy seriamente. Todos tenemos una responsabilidad no sólo para protegernos personalmente sino para proteger a familiares, amigos, vecinos, y a toda la comunidad de la que somos parte. Usted no quiere ser un vector del virus y la mejor manera de curvar el brote es practicar ESTRICTAMENTE el distanciamiento social.

Publicado en Elemental. La traducción es de Dialoguemos