China y la OMS están en los ojos del G-7 por la propagación del Covid-19 en el mundo y dudan de su efectividad para su control

Reino Unido y Francia cuestionaron la transparencia de la información aportada por Beijing desde el inicio del brote del coronavirus y advirtió que el gigante asiático deberá responder“preguntas difíciles tras la crisis sobre la propagación del coronavirus. “Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada, y tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparición del virus, y sobre porqué no pudo ser parado antes”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, tras una reunión telemática del G7.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que en China pasaron cosas que desconocemos. “No caigamos en esa especie de inocencia de afirmar actuaron mucho mejor a la hora de manejar esta situación No lo sabemos. Y claramente pasaron cosas que desconocemos”, le dijo al diario Financial Times.

Macron advirtió que resignar libertades individuales para aumentar las capacidades de los gobiernos de lidiar con el brote podría ser un peligro para las democracias occidentales. “Algunos países están tomando esa decisión en Europa”, dijo, en una tácita alusión al jefe de Estado de Hungría, Viktor Orban, que en las últimas semanas logró que su partido, con mayoría en el Congreso, le permita gobernar por decreto por tiempo indefinido.

El exjefe del servicio de inteligencia exterior de Reino Unido, el MI6, había asegurado que China ocultó al resto del mundo información crucial sobre el nuevo brote de coronavirus y por lo tanto debe responder por su engaño, dijo el miércoles .

John Sawers, jefe entre 2009 y 2014 del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido, o MI6, dijo que sería mejor responsabilizar a China en lugar de a la OMS. “Hay una gran ira en Estados Unidos por lo que consideran que se nos ha sido infligido a todos desde China, porque China está evadiendo una buena parte de su responsabilidad por el origen del virus, por no haberlo tratado inicialmente”, dijo Sawers a la BBC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que interrumpirá la financiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya que ha promovido la “desinformación” de China sobre el virus. Los líderes del G-7 también se hicieron eco de las críticas de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y llamaron a un proceso para reformar al organismo internacional.