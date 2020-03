Moreno decreta el estado de excepción y toque de queda

En una cadena nacional realizada este lunes 16 de marzo, el presidente Lenín Moreno habló, sobre las medidas que tomará el Gobierno a escala nacional para contener la propagación del coronavirus covid-19 en Ecuador. Entre ellas decretó el estado de excepción en el país. Asimismo, anunció un toque de queda que se inicia desde el martes 17 de marzo, a las 21:00 hasta las 05:00 del miércoles.

Para quienes compran víveres o medicamentos, se restringe la circulación de la siguiente forma. Habrá restricción vehicular por dígito de placa. Los números con placas pares y terminados en cero no circularán los lunes, miércoles, viernes y domingo. Las placas con números impares no circularán los martes, jueves y sábados. Para el personal de la salud no se restringe su circulación.

Con esta medida, se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, la salud, las encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones, aseguró Moreno.

Las tiendas de barrios, los mercados y supermercados permanecen abiertos. Los bancos y servicios financieros seguirán operando normalmente. Asimismo, los hospitales, las clínicas, los centros de salud y las farmacias atenderán de manera continua y todas las industrias relacionadas con estos sectores seguirán produciendo en los horarios que trabajan habitualmente.