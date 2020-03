María Paula Romo aseguró que no se descarta la declaración de un toque de queda parcial

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, expuso varias nuevas medidas que se analizarán y tomarán en el marco de la Emergencia Sanitaria en una reunión, desde las 14:00, entre ellas un posible toque de queda parcial en los próximos días: “Es una medida que se está analizando… el gobierno va a ir subiendo las medidas, no se descarta ninguna medida, pero nada va a ser suficiente si no hay colaboración y responsabilidad de la ciudadanía”.

La primera medida es llamar a los ciudadanos a que cumplan con dejar de movilizarse y colaboren. “Preguntémonos si somos tan disciplinados como China o Corea o si nos parecemos más a Italia o a España”, dijo.

"La circulación está garantizada para quienes comercialicen productos de primera necesidad, como alimentos y medicinas. No podemos dejar de alimentarnos. No deben salir cuatro personas a comprar, cada familia deben designar a un adulto sano", subrayó la ministra @mariapaularomo. pic.twitter.com/keMteUqVc6 — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) March 16, 2020

Romo insistió en que el teletrabajo y la suspensión de clases es para quedarse en casa pues el país vive una emergencia sanitaria.

“Necesitamos ampliar los horarios en los supermercados, que la gente no se aglomere, vamos a las tiendas del barrio para evitar desplazamientos y aglomeraciones”, dijo. Un adulto sano tiene que salir de la casa todos los días a hacer compras, no los adultos mayores y no en familia o grupo.

"Nuestra primera valoración de las medidas por el #Covid_19, es que muchas personas se lo tomaron como un día normal o de vacación y no hay una comprensión de lo que está pasando, pero la gente debe entender que no estamos de vacaciones", aseguró la ministra @mariapaularomo. pic.twitter.com/nZa3c1Tzkt — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) March 16, 2020

Todo el personal policial está movilizado para controlar el incumplimiento de medidas. Además, se puede llamar al ECU911 y las UPC’s en los barrios. La Mesa de Seguridad propondrá al Municipio de Quito que el transporte interprovincial se suspenda a partir de las 20:00 del martes 17 de marzo. No se ha revisado la posibilidad de detener los vuelos internos.

La sanción al incumplimiento de las restricciones de movilización u obligada a hacer aislamiento puede llegar a ser de 1 a 3 años de prisión y también algunas multas en materia de salud que se pueden determinar en las próximas horas. Hasta que pase la emergencia, se levantarán partes policiales para luego proceder con la sanción.