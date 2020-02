El alcoholismo y las confesiones de Ben Affleck

«La vergüenza es realmente tóxica. No hay ningún subproducto positivo de la vergüenza. Es solo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio -confesó el actor Ben Affleck al New York Times-. Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015-16 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales».

Affleck aseguró que uno de los motivos que llevó a que se divorciara de la actriz Jennifer Garner fue que empezó a beber más de lo normal. El actor contó que si bien el siempre fue una persona que bebía en reuniones de manera moderada, todo empezó a descontrolarse. En 2018, ingresó en una clínica de desintoxicación y posteriormente hizo público que ya estaba rehabilitado de su adicción al alcohol aunque en los últimos meses ha sufrido recaídas.

El actor y director se casó con Jennifer Garner en 2005 y se divorció en 2015. Affleck apuntó que tanto el, como su esposa, se aseguraron de que la prensa no difundiera ninguna imagen en las que salía con sus hijos mientras él estaba en estado de ebriedad. Pese a sus problemas con el alcohol, el actor señaló que Garner siempre estuvo a su lado y que ella ha sido quien lo ayudó a salir de esta adicción.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos y las recaídas y flagelarme por ello. Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso uno nunca está realmente en tratamiento o fuera de él. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia».

Affleck y Garner son padres de tres hijos: Violet, de 14 años; Seraphina, de 11, y Samuel, de 7.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos y las recaídas y flagelarme por ello -dijo Affleck-. Ciertamente, he cometido errores. Ciertamente, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más e intentar tirar para adelante».

Las dificultades personales de Affleck coincidieron con la época en la que el actor rodó y estrenó Batman v Superman, la película en la que encarnó por primera vez al Caballero Oscuro en el cine. La película fue vapuleada por los críticos.

En su nueva película, The Way Back, el personaje de Affleck lucha contra el alcoholismo y trata de reconciliarse con su mujer. «Era realmente importante, sin ser grosero o falso, que él le hiciera las paces, que asumiera la responsabilidad por el dolor que él y solo él había causado».