Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Jamaica y Cuba. La alerta de tsunami fue levantada

Un sismo de magnitud 7,7 acaba de sacudir a Jamaica y Cuba la tarde de este 28 de enero. Inicialmente se reportó que la magnitud era 7,3. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha emitido una alerta de tsunami para Jamaica, Cuba e Islas Caimán que ya fue levantada.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo se presentó a 117 kilómetros al noroeste de Lucea en Jamaica. No hay informes de daños o víctimas en este momento.

Un medio de comunicación en Jamaica comenzó a reportar la manera en la que ciudadanos en Jamaica evacúan los edificios tras haber sentido el fuerte movimiento de tierra.

Staff evacuate the Sutherland Global building in New Kingston after an earthquake that was felt across the island. (📷: Kenyon Hemans) #GLNRToday pic.twitter.com/l3gGHU0bOJ

— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) January 28, 2020