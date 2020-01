Más personas podrán optar por el voto en casa en las elecciones de 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acordó bajar la edad para acceder al voto en casa y romper las papeletas no utilizadas durante las elecciones del 2021.

Las papeletas sobrantes de todas las dignidades antes del escrutinio en la Junta Receptora del Voto serán mutiladas y guardadas en un sobre dentro del paquete electoral luego del escrutinio. “Se decidió que sean mutiladas. Van rotas hasta la mitad y (guardadas) en el sobre hacia la Delegación Provincial”, dijo el consejero José Cabrera.

Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, no está especificado a qué se llama mutilar. «No me gusta que se rompa (la papeleta), para eso debió ponerse un sello y decir: no utilizado, voto blanco, de tal manera que la idea es no permitir que ese voto blanco pueda ser reciclado”.

Otras de las nuevas reglas es que las personas de 50 años podrán sufragar en casa, manteniendo el porcentaje de discapacidad del 75%.

El CNE también estableció fechas para la entrega del material electoral a las Fuerzas Armadas.