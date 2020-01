El Parlamento Europeo despide entre lágrimas al Reino Unido

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles, a la primera y por amplia mayoría —621 a favor, 49 en contra y 13 abstenciones—, el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. «Si se pudiera frenar el Brexit, sería el primero que votaría no. Pero hoy no se trata de eso», dijo el liberal Guy Verhofstadt, ponente en la tramitación de un acuerdo de ruptura cuya aprobación no le ha quedado más remedio que recomendar.

La sesión se cerró con la mayoría de los eurodiputados en pie, entonando Auld Lang Syne, una popular canción tradicional escocesa que ha precedido a los abrazos de despedida y las lágrimas de los eurodiputados británicos partidarios de seguir en la Unión Europea.

«Solo en la agonía de la separación miramos en la profundidad del amor», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que citó a la poeta británica George Eliot. «Siempre te amaremos y nunca estaremos lejos».

Cuando el voto favorable se daba por hecho, el protagonismo recayó en los diputados británicos que, a las 23:00 del viernes, dejarán de serlo, especialmente en Nigel Farage para quien es «un punto de no retorno». «Nunca volveremos».

Para su última intervención en la Eurocámara, Farage, adalid del brexit, crispó de nuevo el ambiente con un duro discurso y poniendo sobre su banca una bandera británica, contra las normas de la Eurocámara. Las palabras de las fuerzas europeístas fueron sin embargo de cariño hacia los ciudadanos del Reino Unido.

«Si los británicos deciden volver, nuestros brazos estarán abiertos», aseguró la jefa de filas de los socialistas, Iratxe García.

El ‘leitmotiv’ de la jornada: «No es un adiós, es un hasta luego». «Mantengamos el sueño vivo, sobre todo para los jóvenes», aseguró la eurodiputada británica ecologista, Molly Scott-Cato, antes de romper en lágrimas.

A diferencia de los partidarios del brexit, las instituciones europeas mantienen perfil bajo. La firma oficial del acuerdo el viernes por los presidentes de la Comisión y el Consejo europeos se hizo de madrugada y sin periodistas.

La Eurocámara parece seguir la misma línea. La retirada de la bandera británica no contará con una ceremonia oficial, aunque «se hará con toda la dignidad necesaria», aseguró una vocera, precisando que un ejemplar de la ‘Union Jack’ se conservará en la Casa de la Historia Europea.