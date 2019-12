Ser Bachiller: Cuatro días para escoger lugar, fecha y hora del examen

lunes, diciembre 23, 2019

La Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), indicó que desde este lunes 23 hasta el 26 de diciembre, los bachilleres graduados en años anteriores, que lograron inscribirse correctamente para rendir el examen Ser Bachiller en enero de 2020, tienen la oportunidad de seleccionar el lugar, hora y fecha en la que rendirán la prueba. Sin embargo, en la entidad se aclara que los estudiantes no podrán escoger una sede diferente al lugar de su residencia. «Al seleccionar el sitio para dar el examen se desplegarán únicamente las opciones de sedes del lugar que haya sido declarado como residencia en la ficha de registro». Asimismo, si el aspirante no seleccionó sede en el plazo establecido no podrá rendir el examen Ser Bachiller y si el aspirante selecciona la sede, pero no se presenten a rendir el examen recibirá una sanción. La Senescyt indicó que los grupos que no deben realizar este proceso, porque ya cuentan con sede preasignada son: Estudiantes de tercero de Bachillerato, régimen Costa, personas privadas de la libertad (PPL-CAI), Aulas hospitalarias, Población Cetad (Centros de Tratamiento de Adicciones), aspirantes residentes en el exterior y aspirantes con discapacidad. Por ello, tampoco debereán realizar ningún procedimiento en la plataforma Ser Bachiller hasta el 26 de diciembre próximo. Pero sí deberán ingresar del 12 al 23 de enero de 2020 y descargar, guardar e imprimir su comprobante de asignación de sede. El mismo proceso es para los bachilleres de años anteriores que seleccionaron el día, hora y lugar para dar la evaluación. Además de imprimir el comprobante todos los aspirantes podrán encontrar las credenciales (usuario y contraseña) que son imprescindibles, para rendir el examen. Un total de 293 025 personas están isncritas. El próximo examen Ser Bachiller tendrá algunas modificaciones por ejemplo: se reducen de 155 a 120 preguntas. Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales son las áreas que se evaluarán. El campo abstracto se eliminó como tal y estará transversalizado en todo el examen. La prueba debe desarrollarse en 150 minutos.









