R. Kelly se declara inocente de soborno, para casarse con menor de 15 años

El cantante y compositorRobert Kelly se declaró inocente de una acusación de soborno que, según medios locales, está vinculada a su matrimonio con la fallecida cantante Aaliyah cuando ella tenía 15 años. El cantante, con múltiples acusaciones de abuso sexual contra menores, pronunció su defensa en Nueva York a través de una comunicación en video desde una corte en Chicago, ciudad donde está detenido desde julio. A Kelly, de 52 años se le acusa de haber sobornado a un empleado del gobierno del estado de Illinois en 1994 para obtener un «documento de identificación fraudulento» para una mujer que no fue identificada. Según el diario The New York Times, Kelly solicitó ese documento falso para obtener una licencia matrimonial para Aaliyah en la que ella figuraba como de 18 años, en base al testimonio de una fuente cercana al caso. En el recuento de varios periódicos estadounidenses, Kelly se casó con Aaliyah al otro día de pagar el soborno. Ella tenía 15 años y él 27. El matrimonio fue posteriormente anulado, y Aaliyah Dana Haughton, murió en un accidente de avión en las Bahamas, en 2001. La semana pasada, el abogado de Kelly en Nueva Jersey, Douglas Anton, tildó las acusaciones de «ridículas y absurdas», y ya anunció entonces que se declararía inocente. «Él no tendría ni la más mínima idea de como conseguir (los documentos falsos) ni de cómo enseñar a alguien la manera de hacerlo», dijo Anton. El cantante ya se ha declarado inocente de más de una docena de cargos por crímenes sexuales presentados en su contra en dos cortes federales y dos cortes estatales de EE.UU.